横浜・桜木町駅前にもつ焼きの香り　のれんをくぐると、うまい酒が待っていた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町のもつ焼きの店『ゴールデンもつ』です。

もつ焼く香り地下にも漂う

店名は『ぴおシティ』の80年代初期までの名称『ゴールデンセンター』に敬意を表したか？文字通り金メダル級のもつ焼きを堪能させてくれる。いわゆるキンミヤの梅シロップチョイ割り…この店では名付けて『ゴールデンボンバー』の強烈な酔い心地は、このビルのムードとぴったり合う。

焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ）1本200円、しろもつのみ220円

『ゴールデンもつ』焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ） 1本 200円、しろもつのみ 220円 もつ以外にこんにゃく焼き（180円） に、スバム串（220 円） といった、飲み介の好奇心を沸かせる串もあり

神奈川県桜木町『ぴおシティ』

ぴおシティ地下2階『ゴールデンもつ』

［店名］『ぴおシティ』

［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1

［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結

※画像ギャラリーでは、グラデーションが綺麗な“ゴールデンボンバー”の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

