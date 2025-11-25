横浜・桜木町駅前にもつ焼きの香り のれんをくぐると、うまい酒が待っていた
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町のもつ焼きの店『ゴールデンもつ』です。
もつ焼く香り地下にも漂う
店名は『ぴおシティ』の80年代初期までの名称『ゴールデンセンター』に敬意を表したか？文字通り金メダル級のもつ焼きを堪能させてくれる。いわゆるキンミヤの梅シロップチョイ割り…この店では名付けて『ゴールデンボンバー』の強烈な酔い心地は、このビルのムードとぴったり合う。
焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ）1本200円、しろもつのみ220円
『ゴールデンもつ』焼きとん（レバー、はらみ、はつ、しろもつ） 1本 200円、しろもつのみ 220円 もつ以外にこんにゃく焼き（180円） に、スバム串（220 円） といった、飲み介の好奇心を沸かせる串もあり
神奈川県桜木町『ぴおシティ』
ぴおシティ地下2階『ゴールデンもつ』
［店名］『ぴおシティ』
［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1
［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結
撮影／浅沼ノア、取材／カーツさとう
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。