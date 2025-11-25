¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¡ªWÂçºå¡ÖW Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026¡×
WÂçºå¤¬2026Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò²á¤´¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖW Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÌöÆ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢WÂçºå¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ù
WÂçºå¡ÖW Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§21:00¡ÁÍâ1:00
¾ì½ê¡§WÂçºå 2F±ã²ñ¾ì
½Ð±é¡§¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¶áÆü¸ø³«
ÎÁ¶â¡§¡Ú°ìÈÌ¡Û 20,000±ß¡¿1Ì¾¡¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÊ¡Û 30,000±ß¡¿1Ì¾¡¿Äê°÷2¡Á6Ì¾
¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¥¥ã¥Ó¥¢¥Ö¥ê¥Ë¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥¹ÀÊ ¢¨¥¹¥Æ¡¼¥¸ÉÕ¶á ¡Û 40,000±ß¡¿1Ì¾¡¿Äê°÷2¡Á6Ì¾
¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¥¥ã¥Ó¥¢¥Ö¥ê¥Ë¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡ÚVIPÀÊ¡Û 300,000±ß¡¿1ÀÊ¡¿Äê°÷6Ì¾
¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó 1ËÜ¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥¡¼¥é¡Ö¥«¥ô¥¡¡¦¥Ç¡¦¥ª¥í¡× 1ËÜ¡¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¼÷»Ê¡¿¥¥ã¥Ó¥¢¥Ö¥ê¥Ë¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡ÚVVIPÀÊ¡Û 500,000±ß¡¿1ÀÊ¡¿Äê°÷10Ì¾
¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó ¥Þ¥°¥Ê¥à¥Ü¥È¥ë 1ËÜ¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥¡¼¥é¡Ö¥«¥ô¥¡¡¦¥Ç¡¦¥ª¥í¡× 1ËÜ¡¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¼÷»Ê¡¿¥¥ã¥Ó¥¢¥Ö¥ê¥Ë¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼
¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ÆâÍÆ¡§WÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢ÀÖ¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë³Æ¼ï¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
»ÙÊ§ÊýË¡¡§»öÁ°¥«¡¼¥É·èºÑ¡¢ÅöÆü¤Î¥«¡¼¥ÉËô¤Ï¸½¶âÊ§¤¤
Í½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡ÚÅÅÏÃ¡Û06¡¾6484¡¾5292¡Ê¥»¡¼¥ë¥¹¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥° 9:00¡Á18:00¡Ë¡¢¡ÚE-mail¡Ûw.osaka.sales@whotels.com
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖWÂçºå¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò½Ë¤¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£
W¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ëDJ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶õ´Ö¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ç¤¹¡ª
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¿´¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹ë²ÚDJ¤¬ÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·À¤Âå¤ÎÏÂ³Ú´ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRAinnovation¡Ê¥È¥é¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¡ÖTRAinnovation¡×¤Ï¡¢ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤äÏÂÂÀ¸Ý¡¦¼ÜÈ¬¡¦¼ÄÅ«¡¦ÆüÉñ¤Ê¤É¤ÎÏÂ³Ú´ï¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡ù
ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤ÎÌ¾Å¹ ¡Ö¶¾»Â¡Ê¤¤ç¤¦¤¶¤ó¡Ë¡× ¤Ë¤è¤ëÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤âÍÑ°Õ¡£
¹á¤ê¹â¤¤½Ð½Á¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆóÈ¬¶¾Çþ¤¬¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡È¿è¤ÊÇ¯±Û¤·¡É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ï¡¢3³¬¡ÖLIVING ROOM¡Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡Ë¡×¤Ë¤Æ¶À³«¤¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¤ò¼Â»Ü¡£
¶×¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤ªÌß¤ò¤Ä¤¾å¤²¡¢¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËWÂçºå¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿¸µÃ¶¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ù
¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥àWOW¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¤¡¼¥È
¤Ê¤ª¡¢WÂçºå¤¬¸Ø¤ë200Ö¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥àWOW¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ç¤Î½ÉÇñ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡¢ÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¡£
Â©¤ò吞¤à¤è¤¦¤ÊÂçºå¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤òÄ¯¤á¡¢µæ¶Ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÉô²°¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
TRAinnovation¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
TRAinnovation¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÏÂ³Ú´ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡ÖÏÂ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÏÂ³Ú´ï¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡¦ÏÂÂÀ¸Ý¡¦¼ÜÈ¬¡¦¼ÄÅ«¡¦ÁÏºîÆüÉñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¹½À®¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTRAinnovation¡×¤òÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¡¢Á´12¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯É½¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖEMERGENZA¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YUUKI YOSHIYAMA»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
WÂçºå¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
EDC Japan¤ÎÁí»Ø´ø¡¢GMO¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
Eric Pridz¡¢FISHER¡¢TIESTO¡¢MEDUZA¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×DJ¤È¤Î¶¦±é¤ä¡¢Tomorrowland¡¢EDC Lasvegas¡¢China¡¢Thailand¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¤ò´Þ¤áÀ¤³¦15¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç½Ð±é¡£
ºÇ¿·³Ú¶ÊKAMUKURA¡ÊHouseTribe¡Ë¡¢Rise Up¡ÊToolroom¡Ë¤Ï³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
ÂçºåËüÇî¤Ç¤ÎÍ£°ì¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹CGMF¤âÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢12000¿Í¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Çñ1¼¼2Ì¾ÍÍ 1,300,000±ß¡Á¡¡¢¨ÀÇ¶â¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¡¢½ÉÇñÀÇ¹þ
ÆâÍÆ¡§Ä«¿©¡Ê¥¤¥ó¥ë¡¼¥àÂÐ±þ²Ä¡Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼VIP¥·¡¼¥È¡ÊºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
Éô²°¥¿¥¤¥×¡§WOW¥¹¥¤¡¼¥È¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥àWOW¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¤¡¼¥È
Í½Ìó¡§Web¡Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¡ÖEVE¡×¡Ë¡¡¢¨2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·¡¼¡§ÅþÃåÆü¤ÎÁ°Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢°Ê¹ß100%¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸ÂÐ¾Ý
¢¨¾ÜºÙ¤Ï Marriott.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
WÂçºå¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´Þ¤à¡¢Ç¯Ëö¸ÂÄê¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊDJ¥é¥¤¥Ö¤äÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤ò¡¢VIP¥·¡¼¥È¤Ç´Ö¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤äÄ«¿©¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£
¤¤é¤á¤¯Âçºå¤ÎÌë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢WÂçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÇ¯±Û¤·¤¬³ð¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡ª
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë·Þ¤¨¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
WÂçºå¤Î¡ÖW Osaka COUNTDOWN PARTY 2025-2026¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü21»þ¡ÁÍâ1»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
