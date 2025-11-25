BTS RM¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÈÎý½¬¼¼¤Ç¥À¥ó¥¹Îý½¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥¯¤Î¾Ð´é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¤ÎÄ¹¤¤¥æ¥ó¥®¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á
BTS¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬Îý½¬¼¼¤Ç¥À¥ó¥¹Îý½¬¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡¢7¿Í¤¬¡Ä¡×Îý½¬¼¼¤Ç²á¤´¤¹BTS¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRM¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È①②
¢£BTS¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥ó¥¹Îý½¬
Åê¹Æ¤ÏRM¤Î¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¿²ÊÊ¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸þ¤¤¤¿Ã»È±¤È¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈý´Ö¤ò´ó¤»¤ëRM¤ÎÌÜ¤è¤ê¾å¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2¡¢3ËçÌÜ¤Ï¡¢Îý½¬¼¼¤ÇBTS¥á¥ó¥Ðー¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£2ËçÌÜ¤ÏRM¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ø³Ý¤±¤ÆµÙ·Æ¤ò¤¹¤ëJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3ËçÌÜ¤âÆ±¤¸¤¯RM¤¬¶À±Û¤·¤Ë»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¿¶ÉÕ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëSUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤¬¼Ì¿¿¤Îº¸Ã¼¤Ë¡£È±¤ò¸å¤í¤ÇÇû¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿±¦Ã¼¤Ë¤ÏJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤¬¹ø³Ý¤±¡¢Èà¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëBTS¡£Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎý½¬¼¼¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥ó¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡ÖÎý½¬¼¼¤ÎBTS¤Ï¹¬¤»¡×¡ÖÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Ê¥à¤µ¤ó¤ËÆÃÂç´¶¼Õ¡ª¡×¡ÖÈ±¤ÎÄ¹¤¤¥æ¥ó¥®¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥¯¤Î¾Ð´é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¹¬¤»¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡¢7¿Í¤¬¡Ä¡×¡ÖÈ±¥Ü¥Ã¥µ¤âÂç¹¥¤¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£