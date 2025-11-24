２４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、大阪を拠点に活躍する大御所タレント・上沼恵美子（７０）が出演。２人の息子に言い渡していた“嫁の条件”に黒柳徹子が苦笑した。

２２歳でテレビ局のディレクターと結婚し、長男と次男が誕生した。黒柳から「孫はいないの？」と問われると、「いないんです。息子２人いるんですけど、子どもがいなくて。でも、『おばあちゃん』なんて言われたら、ふけていきますよね。よかったです、いません」と上沼。

黒柳の「嫁さんはいるの？」の質問には「はい、きれいな嫁が。息子が結婚する時に条件をつけまして、きれいな嫁にしてねって、それだけです」と意外な返答。「頭が空っぽでも、年上でもなんでもいいから、きれいな人にしてって。そしたらきれいな子を選んでくれて」と続けた。

その理由を「だって、プレゼントしても似合いませんやん、不細工な子って」と、歯に衣（きぬ）着せぬ本音をもらすと、黒柳は反応に困るように苦笑していた。

上沼は「不細工な嫁さん持ってる方が言ってました。何をあげても似合わないからやる気にならないと。セーターあげても指輪あげても似合わないと。だから息子が小さい時に言ってくださったんです。嫁もらう時はきれいな子にしなさいよと」と話し、最後は「残酷な言い方で失礼なんですけど、嫁さんはきれいに限ります」とまとめていた。