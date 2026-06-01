タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。車の運転について語った。年上の夫はまだ車を運転しているというが、「隣に乗っててこの人はまだ運転大丈夫やなって分かります。私よりうまい。狭いとこも一発でさっと入れるもんな。あんなんようせん、私」と吐露した。自身は「諦めるねん。“あ、このスーパーの駐車場難しいな…1台分しか空いてへん、やめとこ”って。結局買い物