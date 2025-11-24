¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëµ»Ë¡µ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤Î´°À®ÉÊ¡£¡Ê£±£°·î£²£¹Æü»£±Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢Æî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ëü¾Ý¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆî¾»11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾À¾¾ÊµÈ°Â»Ô¤ÎµÈ½£ÍÒ°äÀ×¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÖÌÚÍÕÅ·ÌÜ¡×ÃãÏÒ¤Îµ»Ë¡¤¬º£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊª¤ÎÌÚ¤ÎÍÕ¤ò¹õîØ¡Ê¤³¤¯¤æ¤¦¡Ë¼§´ï¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤±¤ëµ»Ë¡¤Ç¡¢Æ±¾Ê¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤Ï¡¢¹õîØ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÍÕÌ®¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤ÎÍÕ¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¹ñ²ÈµéÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¤Î¸à±Ç»³¡Ê¤´¡¦¤¨¤¤¤¶¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÍÕ¤Î¼ïÎà¤ä¾ÆÀ®¾ò·ï¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÏÉ¬¤º°Û¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£

¹¾À¾¾ÊµÈ°Â¸©¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¹©Ë¼¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÆüËÜÃã¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾®ÂÀÅáÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£

¡¡ÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ×Âå¤È¤µ¤ì¡¢µÈ½£ÍÒ¤Î¼§´ï¤¬³¤¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¡£±ÉÀ¾¤éÆüËÜ¤ÎÁÎÎ·¤¬Áµ½¡¤ÈµÊÃãÊ¸²½¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤ÏÁµ»û¤ÎÃã¤Îµ·¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¹­¤Þ¤ê¡¢¡ÖÅ·ÌÜ¡×¤ÎÌ¾¤ÇÄêÃå¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤Ï¡¢Áµ¤ÎÍýÇ°¡Ö°ìÍÕ°ìÊîÄó¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´ï¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£

¹¾À¾¾ÊµÈ°Â¸©¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¹©Ë¼¤Ç¡¢Ç´ÅÚ¤òÎý¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¡£

¡¡¤³¤ÎÅÁÅý¤Ï¸½Âå¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÃã¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾®ÂÀÅáÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬µÈ½£ÍÒ¤òË¬¤ì¡¢¸à¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¡Ö±Ç»³Æ²¡×¤ÇÀ©ºî¹©Äø¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£¾®ÂÀÅá¤µ¤ó¤ÏÃã´ï¤ÈÃãÊ¸²½¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸à¤µ¤ó¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÌÚÍÕÅ·ÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸à¤µ¤ó¤ÎÍèÆü¾·æÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Ëü¾Ý¡Ë

ÁÇÃÏ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÊýË¡¤Ç¤¦¤ï¤°¤¹¤ê¤ò»Ü¤¹¸à±Ç»³¤µ¤ó¤ÈÄï»Ò¡£
ÁªÊÌ¡¦²Ã¹©¤·¤¿·¬¤ÎÍÕ¤ò¡¢îØÌô¤ò»Ü¤·¤¿È¾´¥¤­¤ÎÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ò¾ÆÀ®¤¹¤ë¿ÅÍÒ¤Ë¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Æ²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
¹¾À¾¾ÊµÈ°Â¸©¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¹©Ë¼¤Ç¡¢ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£¡Ê£±£°·î£²£¹Æü»£±Æ¡¢Æî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ëü¾Ý¡Ë
ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ÎÀ©ºî¤Ë»È¤¦·¬¤ÎÍÕ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
ÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤òÀ°¤¨¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
¾ÆÀ®¸å¤Î´°À®ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¤ÈÄï»Ò¡£
¿å¤Ë¿»¤·¤¿·¬¤ÎÍÕ¡£
ÁÇÃÏ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÊýË¡¤Ç¤¦¤ï¤°¤¹¤ê¤ò»Ü¤¹¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
¹¾À¾¾ÊµÈ°Â¸©¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¹©Ë¼¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¸à±Ç»³¤µ¤ó¤ÈÆüËÜÃã¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾®ÂÀÅáÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£
ÍÒ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¾Æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëµ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤Î´°À®ÉÊ¡£
ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ÎÀ©ºî¤Ë»È¤¦·¬¤ÎÍÕ¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£
¹¾À¾¾ÊµÈ°Â¸©¤Ë¤¢¤ëÆ«¼§´ï¹©Ë¼¤Ç¡¢ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£¡Ê£±£°·î£²£¹Æü»£±Æ¡¢Æî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ëü¾Ý¡Ë
ÌÚÍÕÅ·ÌÜÃãÏÒ¤Ç¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤ëÍèË¬¼Ô¡£
ÃãÏÒ¤ÎÁÇÃÏ¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤á¤¿ÒºÈ­¤ò¿ÅÍÒ¤ËÆþ¤ì¤ë¸à±Ç»³¤µ¤ó¡£