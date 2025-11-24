メルカリは、アプリイベント「超メルカリ市」の第三弾を開催することを発表した。開催期間は11月27日から12月16日までの20日間、事前エントリー期間は11月20日から11月26日。特設サイトからエントリーを行うことで参加できる。

今回の「超メルカリ市」では、大型の「メルカリ便」に加え、ポスト受け取りが可能な小型サイズの「メルカリ便」の配送料が値引きされる。

また、これまでの「超メルカリ市」では商品購入時に自動でくじが回る形式だった「超メルカリくじ」は、エントリーすることで参加できる「毎日くじ」にリニューアルされた。

「超メルカリ市」のキャンペーン一覧

エントリーで全員全員もらえる！ お買い物で使える10％還元クーポン（上限400ポイント）

期間中にエントリーすると、土日限定でお買い物に使える10%還元クーポンがプレゼントされる。すべてのカテゴリーの商品に利用可能となっている。還元されるポイントの上限は400ポイント。

有効期間は、11月29日から11月30日、12月6日から12月7日、12月13日から12月14日。

土日に出品して売れたら販売手数料50％分ポイント還元（上限800ポイント）

キャンペーン期間中の土日に新規出品し、1週間以内に売れた商品が対象で、販売手数料の50％分がポイント還元される。還元されるポイントの上限は800ポイント。

有効期間は、11月29日から11月30日、12月6日から12月7日、12月13日から12月14日。

配送料キャンペーン

「超メルカリ市」期間中、小型サイズの配送料は一律150円、大型サイズの配送料は一律750円で発送ができる。期間中の発送はすべて割引が適用される。

小型サイズの対象はネコポス、ゆうパケット、ゆうパケットポスト、ゆうパケットポストmini。大型サイズの対象は、らくらくメルカリ便（宅急便）の60サイズから160サイズ、ゆうゆうメルカリ便（ゆうパック）の60サイズから170サイズ。

毎日くじ

期間中、メルカリポイントやクーポンがその場で当たる「毎日くじ」が実施される。こちらはエントリーをするだけで、ホーム画面から毎日くじを引くことができる。

1等は1万円分のメルカリポイント、2等は1000円分のメルカリポイント、3等は100円分のメルカリポイント、4等は10円分のメルカリポイント。なお、ポイントの有効期限は付与されてから14日間となる。

特賞は、すべてのカテゴリーのお買い物で使える10％還元クーポン（上限400ポイント）。有効期限は付与されてから24時間となる。

メルカリによると、これまでの取り引き動向から、第三弾「超メルカリ市」開催期間中は冬物アイテムが売れやすく、買い求めやすくなるとのこと。