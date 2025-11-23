Photo: 三浦一紀

メチャクチャお気に入りになりました。

10月に開催されたAmazonプライム感謝祭で、僕はあるヘッドホンを買いました。それがMarshallの「Major V」です。

実は、以前から欲しくて買おうかどうか迷っていたのですが、セールでかなり安くなっていたので思いきって購入。今では、外出時にはいつも持っていくほど気に入っています。

Marshallらしいサウンド

以前から、メーカーさんからご提供いただいたMarshallのワイヤレスイヤホン「MOTIF II A.N.C.」を使っていて、そのサウンドがとても気に入っていたので、ヘッドホンはどうだろうとずっと気になっていたんですよね。

で、実際Major Vを聞いてみたら、とてもいい。イヤホンに比べドライバーが大きいので、音の奥行き感が全然違います。このヘッドホンはノイキャンがありませんが、個人的にノイキャンはあったら使うしなければ使わないという感じなので、それほど気にならず。それよりも、Marshallらしいサウンドがとても心地よいんです。

中域がふくよかで、高音はちゃんと聞こえているけれど耳に刺さる感じでははく、低音も心地よいレベルで響いてきます。この辺は、MOTIF II A.N.C.でも感じていたのですが、やはりヘッドホンのほうが全体的な音圧と奥行き感が段違い。

やはりロックな曲を聴くと、Marshallっぽさがあっていいですね。ちゃんと音の分離感があるので、あらゆるジャンルの音楽にマッチすると思います。

細かいところまでMarshallなデザイン

Photo: 三浦一紀

このヘッドホン、とにかく見た目がかっこいいですよね。街中で着けている人をよく見かけますが、音質もさることながらこのデザインが気に入っているという人も多いかと思います。僕もその一人。

Photo: 三浦一紀

Marshallのギターアンプを思わせるイヤーカップのデザインはもちろんなんですが、ヘッドバンドだったり、コントロールノブだったり、なんだったら付属のケーブル類まで、ちゃんとMarshallなんですよ。こういうところにグッときちゃうんですよね。

イヤーカップ右側にゴールドのコントロールノブと3.5mmプラグ、USB-C端子がある Photo: 三浦一紀

付属するケーブルもきちんとMarshall Photo: 三浦一紀

今回クリームを購入したのですが、とても気に入っています。ブラックやブラウン、あとミッドナイトブルーもありますが、僕はブラウンかクリームで迷いました。結果、クリームにしてよかったかな。なんか、ワイルドさもありつつかわいらしさもありって感じがいいですね。

折りたたむとかなりコンパクトに。コートのポケットに突っ込んでおける Photo: 三浦一紀

ワイヤレス充電が意外と便利

Major Vは、ワイヤレス充電に対応しています。コントロールノブがあるほうを下にしてワイヤレス充電器に置くと、充電が行なえます。最初は、ワイヤレス充電なんかヘッドホンにいらないだろうと思っていたのですが、いざ使ってみるととても便利。実は一度もケーブルで充電していません。

バッテリー持ちは約100時間とかなりロング。遠くへの出張などの祭にも気兼ねなく使えます。また、バッテリーの劣化防止のため、満充電させないような設定ができるので、おそらく数年はバッテリーがへたることはないでしょう。こういう心遣い、ちょっとうれしい。

ちょっと不満な点も

イヤーカップ左にあるのが「Mボタン」 Photo: 三浦一紀

総合的に、とても気に入っているヘッドホンですが、少々不満な点もあります。それは、「Mボタン」のカスタマイズ。左のイヤーカップにあるMボタンは、カスタマイズができますが、その幅が狭いんです。デフォルトは「Spotify Tap」という機能で、スマートフォン経由でSpotifyの曲を再生できるというもの。僕、Spotify使ってないのでこの機能は不要。

じゃあほかの機能に割り当てようと思ったんですが、ほかに割り当てられるのが「イコライザー」と「音声アシスタント」のみ。イコライザーはデフォルト固定（カスタマイズすると途端にあの気持ちいいMarshallの音ではなくなる）だし、音声アシスタントも使いませんので、このボタン、何にも使っていません。まあ、Marshallのヘッドホンのなかではエントリーモデルになるので、この辺りはしょうがないのかなとも思います。

でも、やっぱりこのデザインとサウンドは絶品。お値段もセールなら2万円を切ってくるので、それを考えればかなりお買い得だと思います。思い切って買ったよかったなぁと思えるヘッドホンでした。