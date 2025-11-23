¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¡¡À¶¸¶ÏÂÇî»á¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¿´î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡à±äÄ¹Àïá¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê£µ£°¡Ë¤ä¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤éÁíÀª£±£´¿Í¤Îµð¿Í£Ï£Â¤¬ÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¾¾°æ»á¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Ö¥¥è¡ÊÀ¶¸¶¡Ë¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ°Æ¤ÎÄê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¤¿¹â¶¶¾°À®»á¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£