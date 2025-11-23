ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ò³¤³°µ¼Ô¤âÀä»¿¡ÖA¡Ü¤ÎÉ¾²Á¡×¡¡9Ç¯¤Ö¤êUFC¤Ç3²ó°ìËÜ¾¡¤Á¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î°ì¿Í¡×
UFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÖUFC¡×¤Ë9Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙ¸ý¶³»Ê¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¸«»ö3²ó°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤ÊUFC¤ÎÉüµ¢Àï¤Ë³¤³°µ¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾¡Íø¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤È2²ó¤Ï¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤ËÃå¼Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤¿ËÙ¸ý¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤ò¤è¤í¤á¤«¤»¤ë¤È¡¢ÄÉ·â¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¡£¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ´ÄÈ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇØÃæ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥ê¥¢¡¦¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥Á¥ç¡¼¥¯¡£¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¡¢¸«»ö°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Éé½ý·ç¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÀï¡£³¤³°µ¼Ô¤â¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ëµ¼Ô¤ÏX¤Ç¡Ö¥Û¥ê¥°¥Á¤Ï35ºÐ¤Çº£¤â¤Ê¤ª¥¥é¡¼¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ü¡¼¥óµ¼Ô¤âX¤Ç¡Ö¥¥ç¥¦¥¸¡¦¥Û¥ê¥°¥Á¤ÏA+¤ÎÉ¾²Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ËÙ¸ý¤ò¾Î»¿¡£¡ÖUFCÉüµ¢Àï¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¾¡Íø¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¸ý¤Ï2013Ç¯10·î¤ËUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»²Àï¤«¤é4Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£2015Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅö»þ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ç¥á¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇUFCÍ£°ì¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë