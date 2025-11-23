ÂáÊá¤Î¼«±Ò´±¤Î¼«Âð¤«¤é½÷À¤È¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò²¡¼ý¡Ä¿ôÇ¯Á°¤Ë°û¿©Å¹¤Ç»£±Æ¤«¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤Î¼«Âð¤«¤éÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤È2¿Í¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢½÷À¡Ê40Âå¡Ë¤ÎÊ¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤ÈÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤Ë°û¿©Å¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤´¤í¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£