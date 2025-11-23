¸øÌ³°÷¤Î¡Ö¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¡×¤Ï¡ÈÇ¯¼ý600Ëü±ß¡É¤Ã¤ÆËÜÅö!? Æ±¤¸¡Ö¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¡×¤Ç¤â¡¢´ë¶È¶Ð¤á¤Î»ä¤Ï¡ÈÇ¯¼ý500Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¸øÌ³°÷¤Î¡Ö¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¡×¤ÎÇ¯¼ýÌÜ°Â¤Ï¡ÈÌó600Ëü±ß¡É
¤´¤ß¼ý½¸¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬¼«¤é¹Ô¤¦¥±ー¥¹¤È¼«¼£ÂÎ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¥±ー¥¹¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÎ¾Êý¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÀÜ¹Ô¤¦¤´¤ß¼ý½¸»ö¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤Ï¡Öµ»Ç½Ï«Ì³¿¦¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯4·î1ÆüÃÏÊý¸øÌ³°÷µëÍ¿¼ÂÂÖÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Î¡ÖÂè5É½ ¿¦¼ïÊÌ¿¦°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿³Û¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öµ»Ç½Ï«Ì³¿¦¡×¤ÎµëÍ¿·î³Û¹ç·×¤Ï37Ëü291±ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡á´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤Ï153Ëü3543±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ÎÇ¯¼ý¤Ï37Ëü291±ß¡ß12¥ö·î¡Ü153Ëü3543±ß¡á597Ëü7035±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤ª¤è¤½600Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö¤Î¡Ö¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¡×¤ÎÇ¯¼ýÌÜ°Â¤Ï¡ÈÌó400Ëü±ß¡É
Á°¾Ï¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Û¤«¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ò´Þ¤à¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¡Ê¥Ó¥ë¡¦·úÊª¤ò½ü¤¯¡Ë¡¤ÇÑ´þÊª½èÍý½¾»ö¼Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤Þ¤Ã¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¸½¶âµëÍ¿³Û¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ·×¡Ê10¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ç28Ëü8400±ß¡¢Ç¯´Ö¾ÞÍ¿¤½¤ÎÂ¾ÆÃÊÌµëÍ¿³Û¤Ï53Ëü6700±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤ò¡Ö¡Ê28Ëü8400±ß¡ß12¥ö·î¡Ë¡Ü53Ëü6700±ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢399Ëü7500±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±´Ö¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤ª¤ª¤è¤½400Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤Î¡Ö¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¡×¤ÏÌ±´Ö¤è¤ê¡ÈÌó200Ëü±ß¡É¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¡ÈÌó120Ëü±ß¡ÉÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ÏÇ¯¼ýÌó600Ëü±ß¡¢Ì±´Ö¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ÏÇ¯¼ýÌó400Ëü±ß¤¬¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï478Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤è¤ê¤âÌó200Ëü±ß¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âÌó120Ëü±ßÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Ìó600Ëü±ß¤Ç¡¢Ì±´Ö¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤äµëÍ¿½êÆÀ¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤è¤ê¤â¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¡¢ºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤´¤ß¼ý½¸¤òÌ±´Ö´ë¶È¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¸øÌ³°÷¤Î¤´¤ß¼ý½¸ºî¶È°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー