¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É¡¢¡ÖÆæ¥¯¥¨È¯À¸¤Ç¤âÃ±²Á¥À¥¦¥ó¡Ä¡©¥Ðー¥¥ó¤ÏÂç½ÂÂÚ¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÇ¦ÂÑÎÏ¾¡Éé¡×¤ÈËÜ²»¥Èー¥¯¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ½éÆü¤Î²ÔÆ¯¤òÌ©Ãå¥ì¥Ý¤·¤¿Æ°²è¡Ö3Ï¢µÙ¤Ë¡ØÆæ¥¯¥¨È¯À¸¡Ù¤ÇÃ±²Á¥À¥¦¥ó¤«¡©¥Ðー¥¥óÂç½ÂÂÚ¤À¤±¤É¥í¥±¥Ã¥ÈÃ±²Á¤Ï¹¥Ä´¤«¤â¡Ô¥¦ー¥Ðー¡¦Rocket NowÇÛÃ£°÷¡Õ¡×¤¬¡¢ÇÛÃ£°÷YouTuber¡¦¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É»á¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¡¢¡ÖËÜÆü¤ÏUber¤Ê¤ó¤ÈÆæ¥¯¥¨¤¬µ×¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢6²óÇÛÃ£¤¹¤ë¤È900±ß¡£¥á¥ó¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥³ー¥É¸«¤Æ¤âº£Æü¤ÏÆæ¥¯¥¨½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢¥ì¥¢¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÈ¯À¸¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤«¤Ê¤ê¥Ïー¥É¥ë¹â¤¤¤Ê¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×ÇÛÃ£¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ëUber Eats¤ÈRocket NowÁÐÊý¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÊý¤ä¾ò·ï¡¢ÇÛÃ£·ï¿ô³ÎÊÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¥í¥±¥Ã¥È9·ï¤Ç1800±ßÃë¥Ôー¥¯¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê200±ß¡£¤ä¤Ã¤ÑUber¤è¤êÃÏÌ£¤Ë¹â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃ±²Á¤ä¥¢¥×¥êÁªÂò¤Î³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡Ö¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤Ï¾ï¤Ëº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³Ä´Íý¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤Î¸½¾ìº®»¨¤Ë¤âÃ²¤Àá¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Î¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤âÇ¦ÂÑÎÏ¥²ー¥à¡£20Ê¬¡¢30Ê¬¤È¤«¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È·ãº®¤ßÃÏÍë°Æ·ï¡É¤ËÇÛÃ£°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ï¢µÙ½éÆü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÇÛÃ£¼ûÍ×¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤É¿¤Ó¤º¡¢¡Ö³Æ¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥¨¥¹¥È½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÇÇÛÃ£°÷¤âÂ¿¤¤¡£½éÆü¤ÎÃë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢È©´¶³Ð¤Ç¾õ¶·¤ò¥ì¥Ý¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¥¦ー¥Ðー¤ÎÆæ¥¯¥¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ー¥É¸«¤ë¤È½Ð¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¡×¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤È1～2·ï¤ÇµÞ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¸½¾ìÊó¹ð¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Î±¿¥²ー´¶¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎ¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¥±¥Ã¥ÈNOW¤¬6·ï¤Ç4,630±ß¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¹þ¤ß¡Ë¡¢¥¦ー¥Ðー¤¬3·ï¤Ç1,699±ß¡¢¹ç·×9·ï¤Ç6,329±ß¡£3»þ´Ö²ÔÆ¯¤Ç»þµëÌó2,100±ß¡¢¥®¥ê2,000±ß¤Ï³ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ÏµÙÆü¤Ç¤â³Æ¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÍðÈ¯¤Ç¡È¤Ê¤ê¡É¤¬¤«¤Ê¤ê¼å¤¤°õ¾Ý¡£³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤Îº®»¨¡¢Ä´À°¶â¤Ê¤·¤ÎÃ±²ÁÀßÄê¡¢¥¯¥¨¥¹¥ÈÃ£À®Ä¾Á°¤Ç°Æ·ï¤¬·ã¸º¤¹¤ë¸½¾Ý¡¢Êó½·¤ÈÏ«ÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖAmazon¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¾ðÊó¡×¤ä¡Ö¿·¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Î¥í¥±¥Ã¥È¾Ò²ð¡×¤âÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÏ¢µÙ¤¢¤È2Æü´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¨ー¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
