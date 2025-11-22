¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡Û·è¾¡Àïà¾×·â¤Î¶õÀÊá¤¬ÊªµÄ¡¡£²Ç¯Á°¤«¤é´ÑµÒÈ¾¸º¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£µ²óÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÎÄ®ÅÄ¡½¿À¸ÍÀï¤¬£²£²Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê´ÑµÒ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©¤ÎºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï£¶Ëü£·£·£µ£°¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢°Ê³°¤Ç¥¬¥é¥¬¥é¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¿ô¤Ï£³Ëü£±£´£±£´¿Í¡££²Ç¯Á°¤ÎÂè£±£°£³²óÂç²ñ·è¾¡¤ÎÀîºê¡½ÇðÀï¤ÏÆ±¤¸¹ñÎ©¤Ç»þ´ü¤â¸µÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£±£²·î¾å½Ü¤Èº£²ó¤È»þ´ü¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶Ëü£²£¸£³£·¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î£±Æü¤ËÆ±¤¸¤¯¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÎÇð¡½¹ÅçÀï¤Ç¤Ï£¶Ëü£²£´£¶£¶¿Í¤ÈÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê´ÑµÒ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö·è¾¡¤ÎÆü»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Äø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÌ¥ÎÏ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¢ª¥µ¥Ã¥«¡¼¶½Ì£»ý¤Ä¿Í¤¬¸º¤ë¢ª¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤âÃæ·Ñ¸«¤¿¤¤ÁØ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¢ªÆüº¢¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬Ìµ¤¤¤«¤é¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¢ªÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬ÉáÄÌ¤Ëº£Æü·è¾¡¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¤¤ë¤è¤Í¡ÄÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥¬¥é¥¬¥é¤Ö¤ê¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£