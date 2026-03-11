公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は11日、2026年度より新社会人リーグとして「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」を発足することを発表。同日にメディア向けのオンライン報告会を行い、新リーグの詳細が明らかになった。 将来の完全プロ化を目指す『SV.LEAGUE』および『SV.LEAGUE GROWTH』とは役割を分かち、「社会人として仕事をしながら、高いレベルで競技を継