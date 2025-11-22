岩田剛典が、11月20日に配信リリースした新曲「CROWN」のパフォーマンスMVを公開した。

本MVには、RIEHATAが振り付け制作からディレクティングまで参加。洗練されたカット割りの映像に仕上がっている。岩田とRIEHATAによるコラボは、両名がメインプロデューサーとして出演しているグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』での共演から実現したもの。同番組の課題曲としても、「CROWN」が起用されている。

また、12月20日に東京 有明アリーナにて行われる『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026“SPACE COWBOY”』で披露される「CROWN」ステージに登場するダンサーを募集する企画『“CROWN”ダンスチャレンジ』も始動。詳細はHPにて。

なお、本楽曲が収録されるアルバム『SPACE COWBOY』は、12月3日に発売される。

（文＝リアルサウンド編集部）