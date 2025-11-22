【お買い得】「Amazon ブラックフライデー」で洗濯洗剤やタオルなど日用品が最大37%オフ
今回は、セール価格になっている日用品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
3,699円 → 2,949円（20%オフ）
黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,333円 → 979円（27%オフ）
植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g
さらさ 洗濯洗剤 液体 1900g 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え
2,202円 → 1,699円（23%オフ）
NANOX oneの洗濯洗剤 400回分の大容量
NANOX ｏｎｅ 【業務用 大容量】 NANOX one PRO (ナノックス ワン プロ) 4kg 除菌ウェットシート付き 洗濯洗剤 詰め替え 大容量 【Amazon.co.jp限定】
4,063円 → 2,760円（32%オフ）
天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」
アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ
1,333円 → 979円（27%オフ）
つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」
ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内No.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml
1,529円 → 979円（36%オフ）
洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」
カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】
1,111円 → 699円（37%オフ）
キューブタイプで使いやすい。フィニッシュの食器用洗剤
Finish 【まとめ買い】フィニッシュ 食洗機 洗剤 タブレット パワーキューブ 100個入 ×2袋 + 試供品付き (食洗機 洗剤 オールインワン プレミアム パワーボールキューブ 3個入) 【Amazon.co.jp 限定】
2,964円 → 1,937円（35%オフ）
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」
ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】
4,930円 → 3,418円（31%オフ）
トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」
スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 トイレスタンプ 防汚 フレッシュソープの香り 本体ハンドル+詰め替え用 4本(24スタンプ分) 洗剤 洗浄剤 掃除 付け替え用 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】
1,353円 → 947円（30%オフ）
ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本
パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー 濃縮 400g×3本 お掃除手袋つき パイプ掃除 お風呂 排水溝 排水口 洗浄 洗面台 シンク 詰まり 洗浄 大容量 まとめ買い 無香 ジェル【Amazon.co.jp 限定】
1,078円 → 755円（30%オフ）
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味
1,098円 → 845円（23%オフ）
奥歯の歯間にも楽に入る。クリニカのデンタルフロス Y字タイプ
フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ
by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
2,603円 → 1,952円（25%オフ）
まとめ買いでお得。「サランラップ」22cm×50mの3本セット
サランラップ 【まとめ買い】 22cm×50m 3本パック おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】
1,218円 → 974円（20%オフ）
Amazonの単4形乾電池 20個セット
Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止
759円 → 650円（14%オフ）
ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
3,590円 → 3,016円（16%オフ）
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,694円（30%オフ）
その他のセール商品
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)
3,980円 → 3,781円（5%オフ）
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】
5,348円 → 4,280円（20%オフ）
【希釈用/1本あたり15杯分】ネスカフェ エスプレッソベース 甘さひかえめ 500ml×3本,アイスコーヒー,濃縮
1,100円 → 880円（20%オフ）
伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル
2,002円 → 1,498円（25%オフ）
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本
2,970円 → 1,969円（34%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
