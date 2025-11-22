【お買い得】「Amazon ブラックフライデー」で洗濯洗剤やタオルなど日用品が最大37%オフ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール価格になっている日用品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

→Amazon「日用品」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,699円 → 2,949円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g


さらさ

さらさ 洗濯洗剤 液体 1900g 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え

2,202円 → 1,699円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



NANOX oneの洗濯洗剤 400回分の大容量


NANOX ｏｎｅ

NANOX ｏｎｅ 【業務用 大容量】 NANOX one PRO (ナノックス ワン プロ) 4kg 除菌ウェットシート付き 洗濯洗剤 詰め替え 大容量 【Amazon.co.jp限定】

4,063円 → 2,760円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」


ハミング

ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内No.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

1,529円 → 979円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,111円 → 699円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



キューブタイプで使いやすい。フィニッシュの食器用洗剤


Finish

Finish 【まとめ買い】フィニッシュ 食洗機 洗剤 タブレット パワーキューブ 100個入 ×2袋 + 試供品付き (食洗機 洗剤 オールインワン プレミアム パワーボールキューブ 3個入) 【Amazon.co.jp 限定】

2,964円 → 1,937円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」


ワイドハイター

ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】

4,930円 → 3,418円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 トイレスタンプ 防汚 フレッシュソープの香り 本体ハンドル+詰め替え用 4本(24スタンプ分) 洗剤 洗浄剤 掃除 付け替え用 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,353円 → 947円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本


パイプユニッシュ

パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー 濃縮 400g×3本 お掃除手袋つき パイプ掃除 お風呂 排水溝 排水口 洗浄 洗面台 シンク 詰まり 洗浄 大容量 まとめ買い 無香 ジェル【Amazon.co.jp 限定】

1,078円 → 755円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円 → 845円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



奥歯の歯間にも楽に入る。クリニカのデンタルフロス Y字タイプ


クリニカ

クリニカ アドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 30本入×3個

1,196円 → 913円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円 → 1,952円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



まとめ買いでお得。「サランラップ」22cm×50mの3本セット


サランラップ

サランラップ 【まとめ買い】 22cm×50m 3本パック おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

1,218円 → 974円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonの単4形乾電池 20個セット


Amazonベーシック(Amazon Basics)

Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止

759円 → 650円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

3,590円 → 3,016円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,694円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,781円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】

5,348円 → 4,280円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Nescafe

【希釈用/1本あたり15杯分】ネスカフェ エスプレッソベース 甘さひかえめ 500ml×3本,アイスコーヒー,濃縮

1,100円 → 880円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

2,002円 → 1,498円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


1日分の野菜

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本

2,970円 → 1,969円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→Amazon「日用品」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります