おてんばな子猫をタオルでおくるみにした結果が可愛すぎると話題になっています。動画には「包まれてるの可愛い」「ぬいぐるみ…かな？」等のコメントが寄せられ12万回以上再生されているようです。

【動画：あまりにもお転婆な子猫を『おくるみ』してみたら…たまらなくかわいい展開】

おてんば猫をおくるみにすると？

TikTokアカウント「LOI×LUNA」に投稿されたのは、子猫のルナちゃんのある日の姿です。ルナちゃんがあまりにもおてんばなので、タオルでおくるみにしてみたという飼い主さん。その結果は…？

効果てきめんで、すっかり落ち着いておやすみモードになったそう！ルナちゃんはおくるみにされてすやすやと寝てしまったそうです。

お兄ちゃん猫もやってきて

お兄ちゃん猫のロイくんも、おとなしくなったルナちゃんをここぞとばかりにかまいに来ていたそう。ロイくんがペロペロと毛づくろいをしてもルナちゃんは起きなかったのだとか。

あまりにもルナちゃんが静かなので不安になってきた飼い主さんは、慌ててタオルがきつくなってないか確かめたそう。

おくるみでスヤスヤ

飼い主さんが起こすと、ルナちゃんはふつうに目を覚ましたのだとか。おくるみが気持ち良すぎて爆睡していただけだったようです。

引き続きロイくんに舐められてもされるがままのルナちゃん、おくるみの中がよほど居心地良いようでまた眠ってしまったそうでした。

ご紹介した投稿は12万回以上再生され「包まって更に可愛さアップですね！」「めちゃかわですね♡」「包まれて更に可愛さアップですね」等のコメントが寄せられ、ルナちゃんのおくるみ姿に悶絶する人が続出したようです。

TikTokアカウント「LOI×LUNA」では、ルナちゃんとロイくんの可愛い姿が投稿されています。仲良しな2匹の姿にも癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「LOI×LUNA」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。