1916Ç¯¡¢Àï²Ð¤Î¥Ñ¥ê¡£ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈãÉ¾²È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ººîÉÊ¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ò¤Èº®Íð¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë·Ý½Ñ²È¥â¥Ç¥£¥ê¥¢ー¥Ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢Ãç´Ö¤È¥ß¥åー¥º¤ÎÂ¸ºß¤¬Èà¤ò°ú¤»ß¤á¤ë¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡È¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤Î3Æü´Ö¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÇËÌÇ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆÀ¸¤«――¡£©︎Modi Productions Limited 2024
²è²È¤äÄ¦¹ï²È¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤Ë¤è¤ëÉÏº¤¡¢ÇÙ·ë³Ë¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ã´³35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í·Ý½Ñ²È¥¢¥á¥Ç¥ª¡¦¥â¥Ç¥£¥ê¥¢ー¥Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿·ãÆ°¤Î72»þ´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤ÎÀ¼¤«¤±¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¡Ê1997¡Ë°ÊÍèÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×´ÆÆÄºî¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£·Ý½Ñ¤ÈÇËÌÇ¡¢°¦¤ÈºÆÀ¸¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢º²¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ëá´¤ë¡£
¥â¥Ç¥£¥ê¥¢ー¥Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Á¥ã¥×¥¿ー2¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥¢¥í¡§¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÎË´Îî¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥¹¥«¥Þ¥ë¥Á¥ç¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¡¢¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Êー¥ì¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¡¢¡Ø¥ô¥§¥Î¥à:¥ì¥Ã¥È¡¦¥¼¥¢¡¦¥Óー¡¦¥«ー¥Í¥¤¥¸¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢ー¥Ë¡ª¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£