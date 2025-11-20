【明日から】ユニクロ「感謝祭」パフテックジャケット、「UNIQLO：C」スウェットワイドパンツ“値下げ” GU「感謝祭」も
ユニクロが、「ユニクロ感謝祭」を11月21日から期間限定で実施します。人気アイテム「ヒートテックインナー」「パフテックジャケット」、「UNIQLO：C」のスウェットワイドパンツが“感謝価格”で販売されます。
【写真】ユニクロ＆GU感謝祭 “感謝価格”になるアイテムを一挙にチェック！ 大人気アイテム「UNIQLO：C」スウェットワイドパンツも！
「ヒートテックインナー」はメンズのクルーネック・VネックT9分袖、半袖、タイツ、ウィメンズのクルーネックT長袖、UネックT8分袖、ウルトラライトタートルネックT長袖、レギンス十分丈が対象。通常価格1290円（以下、税込み）のところ、990円で販売。また、コンパクトサイズで持ち運びもしやすくなった「パフテックジャケット」は、6990円が5990円になります。
人気アイテムとなっている「UNIQLO：C」のスウェットワイドパンツは3990円が2990円に、さらに、メンズとウィメンズのカシミヤクルーネックセーターが9990円から8990円で登場します。
今年の感謝祭は27日まで実施されます。同月21日限定で、各店の店長が選んだ地域の銘品を数量限定でプレゼントされる来店企画や、21〜24日の4日間限定で、1万円（税込み）以上購入すると、特製の「ステンレスボトル」（全5色のうち）1色がもらえるキャンペーンなども行われます。
同日から、「GU（ジーユー）」「PLST（プラステ）」でも感謝祭が実施。「ジーユー感謝祭」では、ウィメンズの「ウォームパデッドブルゾン」が3990円、「ヘビーウェイトスウェットショートパーカ」が1990円、「ケーブルニットブルゾン」が2990円、メンズの「ウォームパデッドパーカ」が3990円、「コージーメルトンバルマカーンコート」が6990円、「ヘビーウェイトスウェットパーカ」が1990円、「パフニットVネックカーディガン」が2490円で販売されます。