東京都立小児総合医療センター（府中市）の公式Xが2025年11月19日、Amazonの「ほしいものリスト」を公開したことを報告した。これに、「ほしいもの」が登録されていないとする疑問が相次ぐ事態が発生した。

同センターは19日夕、「ウィッシュリスト（Amazonほしいものリスト）開設しました」として、公式サイトの説明ページのリンクを紹介した。「ほしいものリスト」は、欲しい商品を登録すると、ほかの人がその商品をプレゼントできるようになる、ネット通販サイト「Amazon」のサービスだ。

これに翌20日朝頃、「欲しいものが登録されてないです...」「めちゃくちゃいい欲しいものリストの使い方や...と開いたら空っぽや」といった返信や引用が相次いだ。

センターのXは、「先日公開いたしましたウィッシュリストにつきまして、ご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べたうえで、「リストの物品をご提供いただきましたため、現在リストが表示されない状況となっております」と説明した。リストに商品は登録されていたが、投稿の翌朝にはすでにすべての商品が寄付されていたようだった。

これに、「次回はぜひ寄付させていただきたいです！」「満たしたから非表示だったんですね 良かったです」といった声が寄せられた。

なお、センターでは、ほしいものリストのほか、クレジットカードや銀行振込などでの寄付もできる。寄付金の使い道については、「病院運営」「設備、備品購入」「患者の療養環境向上」「臨床研究」から選ぶことができる。