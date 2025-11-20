◆男子テニス ▽横浜慶応チャレンジャー第４日（２０日、横浜・慶大日吉コート）

元世界ランキング４位で、現１５８位の錦織圭（ユニクロ）がベスト８に進出した。２回戦で、同３７４位の韓国選手に６−４、６−１のストレートで勝ち、準々決勝では同２８８位で第５シードの内田海智（富士薬品）と対戦する。

１回戦と同様に、この日の２回戦も、勝っても笑顔はなかった。「１ミリもうれしくない。内容が伴っていないし、（プレーへの）不満は多い」。１回戦よりも、出力を上げてスタートし、４−０とリード。しかし、出力を落とすと４オールに追いつかれた。

プレーの波が上下し、思い描いたようにはプレーができない。腰のけがを抱えながらの復帰戦なので、致し方ないが、「年々、（感覚を）取り戻すのが遅くなってきた」と感じている。「（自分が）フェデラーみたいに、戻ってきて、すぐ結果出してと言う天才型じゃないというのにショックも受ける」と、自虐の苦笑いだ。

それでも、１６日に閉幕したツアー最終戦ＡＴＰファイナルの世界王者アルカラス（スペイン）−世界２位のシナー（イタリア）の決勝は食い入るようには見た。特にシナーは「自分の理想のテニス」というだけに、「対戦したい」と話す。そのためには「これ（苦しいプレー）を続けていくしかないと。自分を盛り上げていかない限りは、プレーも上がってこない」。その先に、シナーとの一戦が待っている。