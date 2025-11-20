犬の引っ張り癖を治すための方法3つ

1.リードが張ったら進まない

犬の引っ張り癖を治すために守るべきルールが「リードが張った状態のまま進まない」ということです。

犬がリードを引っ張ると、リードがピンと張った状態になると思いますが、この状態のまま散歩で歩くのはよくありません。

リードが張った状態のまま歩くことに慣れてしまうと、犬は引っ張り続けないと進めないと思ったり、後ろに引き戻されないように引っ張る力をさらに入れてしまったりするようになります。

その結果、犬と飼い主さんがお互いに引っ張り合う形で歩く癖がついてしまうのです。

大切なことは「リードを引っ張ったら前に進めない」ことを教えることなので、犬が引っ張ったら飼い主さんは止まるようにしましょう。

リードが張ったら止まり、犬が動きを止めて振り返ったり飼い主さんのそばに寄ってきたりしたら歩き出します。

歩けるのはリードが緩んでいるときだけなので、最初はなかなか散歩が進まないと思います。

それでも引っ張って歩く期間が長いほどしつけもむずかしくなるので、犬に散歩のルールを理解させるために根気よくトレーニングを続けましょう。

2.飼い主さん主導で歩く

犬の引っ張り癖を治すためには、リードが張ったら歩かないことが大切です。しかし、「それでは全然歩けない！」ということもあるでしょう。

その場合は、犬が前を歩いてリードが張ってしまったら、飼い主さんは別方向を向いて歩き出してください。

歩き出しは犬のリードを引っ張ることになるので、犬もびっくりすると思います。多くの場合は飼い主さんが向かっている方向に歩き出し、飼い主さんを追い越してまたリードを引っ張るでしょう。

そこでリードが張ってしまったら、また別方向に向かって歩きます。

これをくり返すと、犬は「どこに行くんだ？」と不思議に思って飼い主さんに注目するようになります。

犬が飼い主さんとアイコンタクトを取ったり、飼い主さんの様子を気にしながら歩けるようになったりしたら、声かけをしてほめてあげましょう。

犬が飼い主さんの歩くスピードや方向を気にして、歩調を合わせるように歩けるようになれば引っ張り癖は解消されます。

3.体力を発散してから歩く練習をする

犬がリードを引っ張って歩く理由として、体力があり余っていることや散歩に行くうれしさでテンションが上がっていることが考えられます。

その状態でリードを張らずに歩くトレーニングをしても、なかなかうまくいかないことが多いと思います。

そのときは、散歩の直前にたっぷりおもちゃ遊びをしたり散歩の回数を増やしたりして、体力やストレスを発散させておくといいでしょう。

犬の引っ張り癖を改善すべき理由

愛犬の体に負担がかかる

犬がリードを引っ張りながら歩く癖があると、首輪やハーネスが犬の体に食い込んで負荷をかけてしまいます。

首に食い込むと呼吸がうまくできずにチアノーゼになったり、せき込んでしまったりすることがあります。

また、首には多くの神経や血管が通っているので、頸椎を痛めたり圧迫されて眼圧が上がったりといったトラブルを引き起こす可能性も考えられます。

ハーネスであっても、肩の関節や背骨に負担をかけることがあることを覚えておきましょう。

脱走や事故などのトラブル

犬が急にリードを引っ張ったとき、飼い主さんの手からリードが放れてしまうことがあります。

また、強い力で引っ張った結果、首輪やハーネスが抜けてしまうこともめずらしくありません。

その結果、犬が脱走して迷子になったり、車や自転車とぶつかったりといったトラブルを招くことが考えられます。

また、他の犬や人に飛び掛かって驚かせてしまったり咬傷事故が起きたりすることもあるので、十分注意しなければなりません。

飼い主さんの転倒や怪我

犬がリードを引っ張ったときに瞬間的にかかる力はとても大きいものです。

ごく小さな犬の場合はあまりないかもしれませんが、小型犬であってもふいに引っ張られたときに飼い主さんが転んでしまったり手首や指を怪我してしまったりすることがあります。

普段引っ張らずに歩ける犬であっても、鳥や猫を追いかけようとしたり大好きな友達を見つけたりしたときは、思わぬ強い力で引っ張ることがあるので注意しましょう。

まとめ

愛犬にリードの引っ張り癖があっても、あきらめてそのまま散歩している飼い主さんもいると思います。

しかし、リードを引っ張って歩くことには様々なリスクがあるので、できるだけ早くリードを張らずに歩く練習をしてみましょう。

上手に歩けるようになると、犬にとっても飼い主さんにとっても散歩がより一層楽しいものになるはずです。

最初はなかなかうまくいかないかもしれませんが、じっくり根気よく取り組んでみてください。