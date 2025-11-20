ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にて「2026年新春福箱」の抽選受付を11月20日8時より11月26日20時59分にかけて実施する。

様々な商品があたるビックカメラの福箱の販売が決定した。2026年は「ミラーレス一眼カメラセット福箱」や「iPad 11インチ 128GB 福箱」、「Switch 本体セット福箱」など全77種類をラインナップする。

なお、「ロボット掃除機 福箱」や「インクジェット複合機 福箱」、「ブルーレイプレイヤー 福箱」といった年内の大掃除や年賀状印刷に関する福箱は年内に配送される予定。こちらは12月13日前後に配送予定となっている。

ビックカメラ・ドットコム 抽選申し込み受付概要

実施店舗：ビックカメラ・ドットコム

抽選受付期間：11月20日8時～11月26日20時59分

抽選応募条件:ビックカメラ・ドットコム会員のお客様で2022年11月20日～2025年11月19日の期間中に下記のいずれかに該当しているお客様

1.ビックカメラ・ドットコムにて、ご購入履歴があるお客様

2.ビックカメラグループ店舗(ビックカメラ・ソフマップ・コジマ)にてご購入履歴があり、2025年11月19日までにビックカメラ・ドットコム会員登録、もしくはポイント共通利用手続き済みのお客様

※いずれかに該当しない場合、当選対象となりません。ご了承ください。

当選発表：12月4日17時以降、メールにてご連絡

購入方法：当選された方は、特設ページより購入手続き

※購入期限の12月7日20時59までにお手続きいただく必要がございます。