ゴルフウェアが似合うと思う「女子ゴルファー1位」は？男女200人に聞いた！

ゴルフはプレーだけでなく、おしゃれなウェア姿も楽しみのひとつ。特に女子プロゴルファーは、スイングの美しさと共に、華やかなゴルフウェア姿が注目されています。

今回は株式会社NEXERと中古ゴルフウェア通販サイト『ストスト』が「ゴルフに興味がある」と回答した全国の男女200名を対象に「ゴルフウェアが似合うと思う現役女子ゴルファー」についてのアンケートを実施しました。

ゴルフウェアが似合うと思う現役女子ゴルファーランキング！

第1位 渋野日向子 58票

・可愛い。（30代・男性）

・笑顔が明るくてゴルフウェアが綺麗に見えるから。（30代・男性）

・おしゃれだから。（30代・女性）

・さわやかで颯爽としているから。（40代・男性）

・ポロシャツタイプのゴルフウェアには渋野さんの健康的な笑顔が似合うから。（40代・女性）

・どんな服でも似合いそう。（40代・男性）

ゴルフウェアが似合う女子ゴルファー第1位に輝いたのは「渋野日向子」さんでした。明るい笑顔と親しみやすい雰囲気が魅力で、どんなウェアも爽やかに着こなす姿が印象的です。

第2位 原英莉花 26票

・ウェアの着こなしが洗練されていて、スポーティーでありながら女性らしさも感じるから。（30代・男性）

・スマートで着こなしがかっこいいから。（30代・男性）

・スタイルがいいので、映えるからです。（40代・男性）

・笑顔とウェアがお似合い。（50代・女性）

・背が高い選手なので、何を着ても似合いそう。（50代・男性）

・身長が173センチあるから。（60代・男性）

第2位は「原英莉花」さんでした。長身でスタイルが良く、モデルのようにどんなゴルフウェアも華やかに着こなす姿が人気です。

第3位 横峯さくら 17票

・かっこいい。（30代・女性）

・おしゃれ。（40代・女性）

・活躍が目に焼き付いている。（40代・男性）

・きれい。（50代・男性）

第3位は「横峯さくら」さんでした。かっこよく凛とした雰囲気と、ゴルフウェアも自然に着こなす姿が魅力です。

第4位 小祝さくら 14票

・清潔感があっていいと思います。（50代・男性）

・女性らしい素敵なスタイル。（60代・女性）

・試合を見ていて、女子プロの中でも派手さもなく、自分の性格に似合った嫌味のないゴルフウエアを着こなしており好感が持てる。（70代・男性）

第4位は「小祝さくら」さんでした。柔らかな笑顔と落ち着いた雰囲気で、シンプルなゴルフウェアも上品に着こなす姿が魅力です。

その他の結果は以下の通りです。

同率第5位 河本結 9票

・トレードマークの髪のリボンに合わせたウェアのセンスが女性らしく、かわいいから。（60代・男性）

・いつも可愛いいウェアを着用していて華がある感じがいい。（70代・男性）

同率第5位 西村優菜 9票

・可愛くて目がいくから。（30代・女性）

・似合っているから。（50代・男性）

同率第7位 稲見萌寧 6票

・身近にいそうとまでは言わないが、今どきのセンスで一番現実味があるように思うから。（40代・男性）

同率第7位 金田久美子 6票

・プロゴルファーとしての着こなしにセンスを感じさせてくれますが、加えてモデルとしてファッション界でも活躍できそうだからです。（70代・男性）

同率第7位 馬場咲希 6票

・まだ若いけどスタイルが良いのでアスリートという感じがして、可愛いというよりも綺麗という感じがして好きです。（40代・男性）

同率第7位 三浦桃香 6票

・スタイルが良いので。（40代・男性）

いかがでしたか？ あなたが「ゴルフウェアが似合う！」と思う現役女子ゴルファーはランクインしていましたか？ぜひチェックしてみてくださいね！