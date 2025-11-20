「お呼ばれシーンにも◎」「着心地抜群」【グローバルワーク】大人の味方♡「ベロアスカート」

忘年会に同窓会、シーズンイベントと、何かと人と会う機会が増えてくるこれからの季節。褒められコーデにひと役買ってくれそうなベロアスカートが【グローバルワーク】にお目見えしました。艶やかなベロア素材にたっぷりと刺繍を施したデザイン性抜群のスカートは、一点投入で大人コーデがドレッシーに華やぎそう。この冬の主役にふさわしい一着を、素敵な着回しコーデとともに紹介します。

小花柄の刺繍がちりばめられた主役級ベロアスカート

【グローバルワーク】「ベロア刺繍Iラインスカート」\5,990（税込）

艶やかなベロア素材がシーズンムードとドレッシーな印象を高めてくれそうなこちらのIラインスカート。オリジナルの小花柄刺繍が贅沢にちりばめられており、一点投入で視線を集めるコーデの主役になってくれるはず。カラーはキリリとした引き締め役としてもふさわしいブラックと、上品さを香らせるネイビーの2色が展開されています。

エレガントさを増すロング丈のIラインシルエット

ロング丈のIラインシルエットがコーデのエレガントなムードを後押し。「ちょっと“お呼ばれ”なシーンにも着られて様になります」と、スタッフのkazuyoさんもコメントを寄せています。可愛げのある小花柄は派手さを感じさせにくいのが嬉しいポイント。カジュアルなロゴトップスとのワンツーも、ぐんとおしゃれ上級者感をUPさせることができそう！

ストレッチ性 & 後ろベンツで足さばきも楽ちんに

縦ラインを強調するIラインはそのままに、後ろベンツによって足元の可動域は確保。ロングアウターとも干渉せずサマ見えを狙えます。「ストレッチがきいているのでIラインでも足さばきが良く着心地も抜群」と、スタッフのChiakiさん。ウエストは後ろのみゴムになっているため、セーターのタックインスタイルもスマートかつ窮屈感なく着こなせそうです。

同素材・同柄トップスとセットアップで特別感を演出

こちらのスカートは同素材・同柄のトップスと合わせてワンピース風のセットアップとしてスタイリングするのも素敵。全体の刺繍が品よく華やぎ、アクセサリーを添えれば難しくコーデを考えずとも特別感のある装いに見せてくれそうです。服がメインになってくれる分、シューズやバッグは控えめなデザインのものを選ぶのが好バランス。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ