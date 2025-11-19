＜子連れダブル不倫じゃ〜ん？＞イケメンパパと他のママが公園で？【第1話まんが：見たママの気持ち】
私はカンナ。現在幼稚園の年中になる息子・スグリを育てています。そして最近、その幼稚園で気になることがあります。私は、子育ては女性が中心になるものだと思っていました。たまにお父さんがお迎えに来ることはあっても、ママ友同士のように付き合うことまではしないと思っていました。しかし、同じクラスのサトちゃんは、毎回送り迎えや遊びの付き添いをパパ・コウジさんが担当。コウジさんはいわゆる「イケメン」。まわりのママさんの目がハートになっていることが気がかりなんです。
私の息子は幼稚園児。ママ友も多く、いつもお迎えに行った帰りは雑談をしたりそのまま公園に遊びに行ったりしています。最近とても気になるのは、コウジさんというパパが自分の娘のお迎えにきていること。顔はさわやか系で、細マッチョ、しかも背が高い。とてもカッコいいパパさんです。
ママ友たちからかなり慕われているようですが、とくにモモちゃんのママ（ユウコさん）と仲が良いようです。幼稚園の集まりや、地域の集まりにも積極的に参加しているようです。 ちなみに、奥さんのミユキさんはあまりお迎えにはきません。
コウジさんとママさんたちの距離が近いことはかなり気になっていました。もし私の旦那があの距離感でほかのママさんたちと接していたら、正直イヤだなと思います。それに、ほかのママさんの態度を見たらヤキモチを焼いてしまうかもしれません。
コウジさんの奥さんはこのことを知っているのだろうかとモヤモヤしていたら、コウジさんとほかのママさんが子どもを連れて少し遠めの公園にいる姿を目撃しました。
さすがに2人きりで出かけるなんて……。ちょっと怪しく感じてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
