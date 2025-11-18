安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判で、山上徹也被告の母親と妹が法廷に立ちました。妹は「つらかった、死にたかった」などと語りました。

■母親「私が加害者だという思い」

山上徹也被告。目を閉じ、うつむきながら、パーテーション越しの母親の声に、耳を傾けました。

弁護側

「被害者が安倍晋三ということについてどう思った？」

山上被告の母

「徹也がしたことの方に気持ちがいっていた。私が加害者だという思い。献金をたくさんして教会に尽くしたら、家庭がよくなると思っていた」

安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上被告。

母親は「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”に多額の献金をしていました。

■淡々と教団を批判するような言葉も

山上被告の生い立ちは、事件に影響したのか…。裁判の大きな争点の1つです。

山上被告の母

「献金を（子どもに）黙ってしてきたし、子どもをほったらかしにしてやってきたのも事実」

「利用したのは教会の方。本来の宗教は、貧しくても心が豊かになるようにするのが本来の姿。それを私は、はき違えていた」

淡々と教団を批判するような言葉も口にした母親。ただ…。

弁護側

「今も信仰はしている？」

山上被告の母

「はい。籍はあるが教会には行っていない」

弁護側

「脱会は難しい？」

山上被告の母

「ちょっとここでは…どうしたらいいかと思う」

脱会については言葉を濁しました。

山上被告の母

「徹也は悪い人間じゃないです。私がしっかりしていたらこうはならなかったし、安倍元総理も国会議員として活動できていた。本当は優しい子です。徹也には申し訳ないと思っています」

■妹「2人で児童養護施設に行けばよかった」

山上被告の妹も法廷に立ちました。母親同様、パーテーションで囲われ、表情をうかがうことはできません。

山上被告の妹

「私は自分の生い立ちを話したことがありません。涙が出てきて口にできなかった。なるべく忘れようと思って生きてきましたが、つらかった、死にたかった。そういう感情が出てきます」

語られたのは、宗教にのめり込んだ母親とのエピソード。

山上被告の妹

「（母親に）『パフェを食べに行こう』と誘われ、普段はそういうことがないのでうれしくてついていったら、“統一教会”のイベントで、裏切られた気持ちになった」

「母は祖父が倒れた時に『おじいちゃんが天国に行けるように献金する』と言っていた。何を言っているんだろうと思った。2人で児童養護施設に行けばよかった。後悔している」

うつむきながら、妹の話を聞いていた山上被告。閉廷後、妹の方を見て、口を動かしました。何かやりとりをしたのでしょうか？ 額を押さえ、考え込むような様子も…。

妹への証人尋問は、19日も行われる予定です。