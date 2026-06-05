退職代行サービス「モームリ」をめぐる弁護士法違反事件で、法律事務の紹介を違法に受けた罪などに問われている弁護士の男に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。東京・港区の「弁護士法人オーシャン」と代表弁護士の梶田潤被告（45）は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社の元社長らから退職交渉に関わる法律事務の紹介を違法に受けた罪などに問われています。梶田被告は先月28日に行わ