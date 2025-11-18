◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。

同国とは過去２勝１分けで４度目の対戦だった。前半４分、中盤でボールを奪うと、ＭＦ遠藤航から右サイドのＭＦ久保建英へパス。久保のクロスにペナルティーエリア手前にいたＭＦ鎌田大地が反応し、胸トラップ。左足を振り抜くとゴール右隅に突き刺さり、幸先良く先制に成功した。

守備では中央の谷口彰悟、右の板倉滉、左の瀬古歩夢と３バックが安定した連係を見せて対応。ＤＦの裏を狙って走り込んでくる場面はあったが、決定機はつくらせなかった。前半でのピンチは、同３０分にパスカットを受けてシュートを放たれた１度のみ。相手にボールを持たれても即時奪回のスタイルで戦い、主導権を握り続けた。

後半開始からはＭＦ堂安律が投入された。同８分には相手のパスミスを堂安がカットし、ＦＷ小川航基にパス。合わなかったが、攻撃に絡んでチャンスメイク。

ボリビアも多彩なクロスからチャンスを増やしたが、後半２１分、日本はＭＦ中村敬斗、ＭＦ町野修斗、ＦＷ上田綺世を一気に投入。３枚替えで再度押し込む流れをつくると、４分後に中村のクロスから町野が追加点。采配が的中し、再び日本代表がペースをつかむ。同３３分には中村もエリア内で個人技を見せ、自らも得点。３点を奪い、勝負を決定づけた。

年内最終戦となった試合を、３得点の快勝で締めた。