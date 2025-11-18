11月15日、9人組アイドルグループ「Snow Man」が北海道でライブを開催し、多くのファンを喜ばせた。9人のパフォーマンスが注目を集めたが、この日、会場に“全裸の女性”がいたという情報がSNSで流れ、波紋を呼んでいる。

Snow Manは11月5日にリリースしたアルバム『音故知新』を引っさげ、11月から2026年1月まで5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催している。15日に北海道札幌市の「大和ハウス プレミストドーム」でおこなわれた公演は、ツアー初日となった。しかしライブ終了後、Xで不穏な情報が駆けめぐった。

「15日の夜、《スノ初日、目の前の人全裸でペンラ振っててほんまに大横転WWWWWWWWWWWW 助けてください》というポストと動画が拡散されました。問題の投稿は現在、削除されていますが、ライブ会場と思しき場所で、一糸まとわぬ姿のままペンライトを振る女性の姿が映っていたのです。女性はスタッフから注意を受けて退出になったという情報も飛びかい、注目を集めることになりました」（芸能記者）

ツアー初日に取りざたされた“全裸ペンライト”騒動を受けて、Xでは

《SnowManのライブで全裸女いたってマジ?》

《周りの人も怖くてコンサートに集中できなかっただろうなぁ》

《メンバーが全裸女を見てないことを祈るしかない》

など、警戒する声があがっている。今回の騒動は、前代未聞のできごととしてファンを騒然とさせたようだ。

「ライブでは、服装に関する明白な禁止事項はないことがほとんどです。しかし、ほかの観客の迷惑になるようなヒールの高い靴を履いたり、極端に盛りあげた髪型や大きめのリボンをつけたりなどは、控えるのが暗黙の了解になっています。

観客本人のマナーにまかせられている部分が大きいとはいえ、客席で服を脱いだのであれば、極めて問題と受け取られても仕方ないことで、スタッフが何らかの対応を取ったのではないかと、気にするファンも多いようです」（芸能プロ関係者）

北海道公演初日、服を着ない女性がいたことについて把握しているか、当日、どのような対応を取ったのか。本誌「Smart FLASH」はSTARTO ENTERTAINMENTに問い合わせが、期限までに回答は得られなかった。

この騒動がSNSで拡散されたことを受けてか、翌日、同じ会場でおこなわれた公演では、Snow Manメンバーによる意味深な発言があったようだ。

「ライブを訪れた人のレポートによれば、ラウールさんが『今日は“参戦服”を聞いていきたいと思います』と切り出し、『最後までよろしくね』と、観客に語りかける場面があったようです。“服”に関する話題が出たことから、前日の騒動を受けての注意喚起ではないかと見る向きもあったようです。この日は目立ったトラブルはなかったようで、Snow Manのパフォーマンスも好評でした」（前出・芸能記者）

Snow ManはCDデビュー5周年を迎え、ツアーは高い盛りあがりを見せている。この先、何ごともなく完走することを願いたい。