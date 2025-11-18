11月18日（火）の「相席食堂」は、人気企画「千鳥の野球チームを作ろうシーズン３」をお届けする。

一般の人を選手としてスカウトし、大悟チームとノブチームに分けて試合を行うこの企画。昨年は阪神タイガースと甲子園球場で対戦し、相席食堂チームが見事に勝利した。

とはいえ、目的は大悟チームとノブチームの試合。そこで“再集合キャンプインＳＰ”を３週にわたって放送。見取り図の仕切りで各チームの戦力を再確認し、戦力強化を図る。

スタジオには、相席野球評論家の浅越ゴエも登場。これまで相席試合のすべてを見守ってきたゴエがナビゲートする。

©ABCテレビ

戦力強化のために９人のドラフト候補生もキャンプインした今回。昨年活躍したものの、所属チームが決まっていない育成枠の４人と、ノブチームをクビになった似関本賢太郎。さらに、４人の入団希望者も現れる。「ＡＢＣお笑いグランプリ」王者のエバースは、大学まで野球をしていたサウスポーの佐々木が注目株。松井秀喜のものまね“松井不出来”で登場したものまねレジェンドや、中村紀洋のものまねをするベテラン芸人の古賀シュウが参加。

©ABCテレビ

９人を大悟とノブが早押しで獲得するが、良い選手に対しては２人の争奪戦が激化！ エバース・佐々木はピッチャーとしての実力を発揮し、早押しを制した大悟が獲得する。一方、相方の町田はキャッチャーを志願するが、ポンコツすぎて…！？

©ABCテレビ©ABCテレビ

この日は他にも、おかずクラブのオカリナが静岡県富士市で相席旅！ 「かりがね祭り」が迫っても好きなアニメのために休憩！？ 最強の自然体に千鳥が仰天する。

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。18日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。