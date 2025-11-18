【令和の米騒動のいま】余っているのになぜ最高値更新？ 「あるだけほしい」と血まなこになっていた集荷業者がピタッと…大規模農家が語るその理由「備蓄米はもう引き揚げて」

「古古古米」が2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた。小泉進次郎前農水大臣による備蓄米放出で価格は落ち着いたかにみえたが、再び価格は上昇し、いまも最高値を更新するなど庶民の暮らしには赤信号が灯ったままだ。しかし実は今秋からコメは余っているという。なぜ価格は下がらないのか？ 集英社オンラインでは一連のコメ問題を、この春から♯1～♯19ほかで精力的に報じてきた。それから半年余。いまだ堂々巡りにあえぐコメ問題について、改めて最前線の生産者や流通関係者に現状を取材した。

（画像）「何がコメ不足を引き起こしていたのか？」倉庫にある今年収穫した大量のコメをみつめる岡田さん

「コメはあるだけほしい」と血まなこになっていた集荷業者が…

大規模コメ農家の現状を話してくれたのは、栃木県さくら市で約25ヘクタールの大規模な「岡田農園」を運営している岡田伸幸代表だ（2025年6月7日に公開した♯15、♯16に登場）。まず、高止まりを続けるコメ価格の現状をどう分析しているのかきいた。

「令和の米騒動のときは、集荷業者の間で価格の吊り上げ合戦が起こって、どんどん高騰していきました。その時、高く買い付けてしまった業者が後に引けなくなっているんでしょうね。結局、コメは足りていたんですよ。今となってみれば何がコメ不足を引き起こしていたのか、という思いです。

今年も8月いっぱいはコメ騒動の過熱感が残っていたのですが、9月に入って風向きが変わりました。ウチが取引をしている集荷業者は9月頭に仕入れ金額が下がって60キロ3万3000円になり、今は3万円くらいまで落ちました。

ここら辺は農協の概算金 が3万1000円だから、農協の方が高く売れる状況です。なんせ集荷業者が『もうコメいらない』と公言しているぐらいですから」

ついこの前まで「コメはあるだけほしい」と血まなこになっていた集荷業者が買い控えに転じた理由は何なのか。

「ファミレスなどコメを必要とする大手の外食産業に卸している集荷業者にとっては、売り手市場から買い手市場に戻りつつあり、コメの価格が落ちるのを待っている状況だと思います。おそらく来年6月分くらいまでのコメはもう確保していて、その時期にはまた買い入れが始まるでしょう。

しかし、いま新米が余っている状況を業者は知っていますから、来年もコメ余りが続けば当然安く買い叩きますよね。ただ、 スーパーの店頭に並ぶコメの値段が下がるのは、しばらく先でしょう。高い値段で仕入れたコメを売り切るまでは、なかなか安くしづらいですから。

さらに備蓄米ブレンド、外国産米などのより安いコメの選択肢がある以上、まずそちらから売れていくという状況もあります。備蓄米ブレンドが5キロあたり1000円くらい安く買えますからね。

新米が出たんだから農水省も備蓄米を引き揚げればいいのに、まだ流通の経路に乗っていない備蓄米まで放出していますからね。その分、新米は売れなくなるし、そうなるとスーパーに卸している業者も在庫を抱えたままになりますから、それをさばき切るまでは安くしにくい。ということで、来年の新米が出てくるまでは下がらないんではないかと思いますよ。

それ以降は下がる基調の見込みで、大手の外食産業は60キロあたりで1万円ほど下がると見ているようです。その頃になれば、スーパーのコメの店頭価格も今よりは2割ほどは下がるのではないかなと思います」

「コメを引き取りに来るという口約束をすっぽかす業者もいる」

「米騒動」にまで発展したコメ不足だったはずだが、今現在のコメ余りの状況はどれほどのものなのか。

「ウチでも現実的にすごい量の在庫を抱えています。去年のいまごろは物がなく冷蔵庫も空っぽだったのに、今は売れない。ここまで早く急転するとは思いませんでした。集荷業者の倉庫もいっぱいなんでしょう。売り先が見つからないというのは私は過去には聞いたことないですね。

これは備蓄米が原因だと思いますよ。備蓄米がある以上、その分、新米はいらないですよね。業者がダメなら農協があると思うかもしれませんが、農協は指定品種じゃなければ売れません。

ウチの場合は業者さんに『すべて買い上げる』という契約をしてもらっているので現状は『もうちょっと待ってほしい』と在庫の保管という形になっています。しかし、周りのコメ農家ではそうではない人がたくさんいて、『売れないから助けてほしい』と相談の電話がかかってきました」

今年から飼料米から主食米に生産を切り替えたコメ農家も多数あったが、「売り先がない」と頭を抱えているという。

「引き取りに来るという口約束をすっぽかす業者もいるようです。数か月前までは『あるだけほしい』と言われていたので油断したのかもしれませんが……。最悪、在庫で抱え続ければくず米になりますが、私の繋がりで買い入れしてくれる業者さんを見つけてなんとかなりました。

業者はこんな状況ですが、個人のお客さんは新規の方が今でも増えています。スーパーのコメが高すぎるからという理由の方がほとんどですね。ウチは玄米で売っていますが、5キロあたりで精米換算するとおよそ2980円で出していますから」

初の女性首相である高市早苗内閣に交代し、農水相も小泉進次郎氏から農水官僚出身の鈴木憲和氏に代わった。その影響はどう出ているのだろうか。

「内閣が代わって需要に応じた生産に調整すると方針が変わりましたが、それは正しいと思いますよ。鈴木農水大臣の『コメの値段は市場で決まるので政府が関与すべきではない』という発言も当たり前の話です。例えば自動車の値上げが続いていますが、コメに介入するならコメ同様にクルマにも介入すべきでしょって話になりますよね。

小泉氏はその場しのぎの消費者目線という感じでしたが、高市政権に関しては非常に現実的だと思います。そもそも『減反』という言い方がおかしいんですよ。もう減反はなく、生産指数を出しているだけですから。しかもよその地域は知りませんけど、この地域では生産指数にも従わず、先祖代々変わらずの量を作っていますからね」

「令和のコメ騒動」は良かったのか、悪かったのか？

コメ農家にとって、「令和の米騒動」は結果的に良かったのか、それとも悪かったのか。

「難しい質問ですが、われわれ農家にとっては『米騒動』のおかげで利益が出せたというのは事実です。『コメの値段が下がってくるまでは頑張ってみようかな』というコメ農家も増えて、跡継ぎの目処がついたという声もよく聞くようになりました。

でも、これまでのように『どこまで農家が耐えられるか』みたいな価格に戻ったら、また離農者が増え、コメの価格も上がるという悪循環に陥るでしょう。

『令和の米騒動』はそこに水不足や高温障害やインバウンド需要など色々な要素がからみ、価格が暴騰したという感じですね。（60キロ）3万円は私たちから見ても高いですから、私たちの願いとしては2万4000円～2万5000円くらいで継続していってくれることです。2万円だと収入は０になります。コメだけはあるので食べていくことはできるんですけどね」

岡田さんの農園も今年は利益が出て、古くなった農機具を一新させるなど設備投資もできた。

「正式な数字は出してないけど、高給取りのサラリーマンくらいの年収の感覚は味わえました。2021年にコメの価格が暴落して、『赤字だ。もう辞める』と離農者が本当にたくさん出ました。今年ようやく価格高騰による恩恵を受けられましたが、一番利益が出たのは個人の農家だと思いますよ。

規模が大きい農家は金額では利益が大きいように見えても、もともとの契約があって大幅に価格を上げることができなかったり、設備投資などもありますから。

なので利益率は小規模農家の方が良かったと思うし、ある意味『令和の米騒動』は農家にとっていい刺激になりましたね。若い方もコメ農家に目を向けるようになったし、小規模農家でもさらに田んぼを増やしたいという人も増えるきっかけになったと思いますから」

図らずも、コメ農家にとってはひと息つくきっかけにはなった「令和の米騒動」。食料自給率を高め、主食の安定供給に資するための努力を農家だけに強いるのはお門違いだ。少なくとも備蓄米の取り扱いを、早急に見直す必要があるという現場の意見を、高市政権はどう受け止めるのか。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班