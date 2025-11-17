この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日テレ系人気ドラマ『いいこと悪いこと』第6話放送後、YouTuber・トケル氏が「ちょんまげサツ害はターボー！ 伏線回収 結末最終回予想」と題した考察動画を投稿し、視聴者の間で大きな話題となっている。動画では、トケル氏が「第7話で死んでるのがチョンマゲだとしたら、その犯人はターボーしか考えられない」と切り出し、登場人物たちの行動や小道具の意味からストーリーの深層に鋭く迫った。



トケル氏によれば、「森のクマさんの替え歌はターボーが歌ったことで思い出されたもの」であり、巧みに仕組まれた出来事の背後にターボーの存在を疑う根拠を挙げた。また、ドラマ内のホームページ掲示板の書き込み文体が一貫していない点について、「博士になりすましたターボーが自分を『僕』だったり『俺』だったりと使い分けているのでは」と推察。「ターボーはアリバイ工作のためにみんなとチョンマゲの事件現場へ行くが、おそらくもっと前にチョンマゲを殺している」とし、ドラマ展開の“都合良すぎる偶然”に強い疑念を抱いたと語った。



さらに、動画ではリスナーからのコメントも積極的に紹介。「カンタロウの病室に向かっていた時の、渋滞の友人を見舞う態度とは思えないあのテンション」「替え歌の順番通りに事件が起こっているよう誘導している点」など、ターボーの不自然な言動を指摘する視聴者投稿を引用し、「ターボー、相当ひどいやつになっちゃいますね」と冗談交じりに述べた。



また、ドラマの構造そのものについて「一緒に事件を追っている仲間の中に、実は犯人というのはあるあるですよね」と推理ドラマ“定番”の展開を踏まえて可能性を示唆。7話予告の内容やコメントで寄せられた新情報も紹介しつつ、様々な視点から犯人像を検討してみせた。



最後は「今回もターボを思いっきり怪しむことになります。全く外れてるかもしれない前提で聞いてくださいね。全て妄想です」と謙虚に語りつつ、「このドラマについて過去に公開した動画を再生リストで見ることができます。次回もリアルタイムでドラマ視聴後、遊びに来てください」と、考察ライブ配信への参加や、今後の動画を見逃さないようチャンネル登録を呼びかけ、締めくくった。