スマホのバッテリーが切れても諦めないで。物理クレカ払いに対応したChargeSPOTが誕生したから
外出先でスマートフォンのバッテリーがピンチのときに頼りになるCharge SPOT（チャージスポット）。コンビニや駅、商業施設などに設置されていて、気軽にモバイルバッテリーをレンタルできる便利なサービスですが、ある決済手段の追加によってますます便利になりそうです。
スマホの充電が0%でも大丈夫。今後はクレカタッチでレンタルできるので
これまでChargeSPOTでモバイルバッテリーをレンタルするには、スマートフォンのバッテリーが切れる前に手続きを行なう必要がありました。気づいたらバッテリーが残り数％で、ChargeSPOTの設置場所に着いた頃には充電切れで間に合わなかった…なんて経験をお持ちの方もなかにはいるかもしれません。
そんな問題にオサラバできるChargeSPOTの最新モデルが、ついに誕生しました。それがこちら。
そうです、タッチもしくは差し込みによるクレジットカード払いに対応したモデルの登場です。これ、便利なポイントはズバリ2つあって、1つはスマホのバッテリーが0%の状態でも、クレジットカードを持っていればレンタルできるということ。もう1つは専用アプリを登録しなくてもレンタルできるようになったということです。いやーこれは本当に素晴らしいアップデートかと。
この新型端末が設置されるのは現時点で東京の3箇所のみ（11月13日(木)から設置開始とのこと）。
これは1日でも早く全国に広まってほしいですね！
Source: ChargeSPOT
TORRAS MiniMag 5000mAh
6,042円
Amazonで見るPR