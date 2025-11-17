aoenが、デジタルシングル『青春インクレディブル』収録曲「MXMM」（読み：マキシマム）のMVを公開した。

同MVは、11月16日にNHK大阪ホールにて開催されたミニライブ『放課後インクレディブル』で公開され、aoring（aoenのファンネーム）とメンバーが共に鑑賞会を行った作品。

楽曲は、青春の片思いと抑えきれない恋心をパワフルなサウンドとシュールな歌詞で表現した楽曲となっており、現在放送中の水曜プラチナイト『おいしい離婚届けます』（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌にもなっている。

またMVでは、学生たちの爽やかな片思いの1コマが切り取られているかと思いきや、サビでは高鳴る心臓を表現したシグネチャーダンス“ドクバクダンス”をパワフルに披露。爽やかさとクールさの両方が楽しめるMVに仕上がっている。

歌詞に合わせたシュールかつポップな世界の映像となっており、メンバーたちのコミカルな演技や表情を楽しむことができる。最後のシーンでは、片思いする相手を掴み取りに走り出したかのように見えるメンバーたちが、思わぬものを掴み取る意外な展開も見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）