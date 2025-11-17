シェアテクが急反発、２６年９月期は２ケタ増収増益で１５円増配を見込む

シェアリングテクノロジー<3989.T>が急反発している。前週末１４日の取引終了後に発表した２６年９月期連結業績予想で、売上高９８億円（前期比１４．２％増）、営業利益２３億５０００万円（同１３．３％増）、純利益１６億円（同１３．２％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比１５円増の５５円としたことが好感されている。



「暮らしのお困りごと」事業の安定的かつ継続的な成長を見込むほか、アズサポートを含めたグループ会社の更なるジャンル及びエリアの拡大を見込む。アズサポートを含む自社施工の拡大により売上原価及び固定的な費用の上昇を見込むものの、マッチングの最適化による問い合わせあたり単価の向上に加えて、広告宣伝費やコールセンター人件費などを抑制することで２ケタ増益を見込む。



２５年９月期決算は、売上高８５億７９００万円（前の期比１４．４％増）、営業利益２０億７４００万円（同１５．９％増）、純利益１４億１３００万円（同３．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS