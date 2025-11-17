オーケストラがＳ高カイ気配、１～９月は増収増益で株主優待制度を新設

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6533.T>はストップ高の水準となる９３４円でカイ気配となっている。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が１１７億４８００万円（前年同期比１５．８％増）、最終利益が６億１７００万円（同７．１％増）だった。同時に中長期的な株式保有の促進を目的とした株主優待制度の新設を開示しており、１２月末を基準日として２００株以上を１年以上にわたり継続保有する株主に１万５０００円相当のデジタルギフトを贈呈する。業況と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている 主力のデジタルトランスフォーメーション事業は、ソフトウェアテスト事業の成長とＭ＆Ａによりグループ化した企業２社の業績貢献を受け、大幅な増収増益となった。



なお、同社は９月３０日に会計基準を従来の日本基準から国際会計基準（ＩＦＲＳ）に変更すると決めており、１～９月期連結決算の公開とあわせて通期業績予想を修正した。売上高は１６５億円、最終利益は８億円を計画する。



出所：MINKABU PRESS