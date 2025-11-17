´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¡ª¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¾®ÁÒÍ³ºÚ¡Ö100¿Í¤ÎÃËÀ¤È¡Ä¡×ÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¡ª¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¾®ÁÒÍ³ºÚ¡Ö100¿Í¤ÎÃËÀ¤È¡Ä¡×ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡õÀÐÅÄ½ã°ì¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×È¯¸À¤Î¿¿Áê
¾®ÁÒÍ³ºÚ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë19ºÐ¤ÇÀìÂ°¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖSOD AWARD 2018¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó23Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´Ú¹ñ¿Í¤À¤½¤¦¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤äAV¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÀ¤Ë³«ÊüÅª¤Ç¡¢±¿Æ°Éô¤ÎÃËÀ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤È¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¸ý¤¬·ø¤¤¿Í¤òÁª¤ó¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¤¤è¤¤¤èAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Î¾¿Æ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿»þ¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤é¤·¤¤(¾Ð)¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¡¢AV¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¡¢»£±Æ°Ê³°¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¨¥Ã¥Á¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯¡¢½Ð±éºîÉÊ¤¬Ìó100ËÜ¤È¤Ê¤ë¾®ÁÒ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Éã¿Æ¤¬KARA¤ä¾¯½÷»þÂå¤Ê¤É¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®ÁÒ¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1Ç¯´Ö´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100¿Í¡ª¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥À¥ë¥È»º¶È¤¬¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÆüËÜ¤ÎAV¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¾®ÁÒ¤ÎYouTube¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¾®ÁÒ¤Ï¡¢YouTubeÇÛ¿®¤ËÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Î»úËë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1996Ç¯¡¢2²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ë½÷À¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÁûÆ°»þ¡¢Ê¿Èø¾»¹¸¼çºÅ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·çÀÊ¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿Èø¤«¤é¤ÎÜü¤â¤¢¤ê»²²Ã¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿µ¼Ô¤ò¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸³Ø¤À¤Ã¤Æ²»³Ú¤À¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤¬·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤¬¡¢ÍâÆü¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÀÐÅÄ¤ÏÀ¤´Ö¤«¤éÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢8¼Ò¤¢¤Ã¤¿CM¤¬¥¼¥í¤Ë¡£¹â³Û¤À¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤ÎÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë8Ç¯´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºßÀÐÅÄ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç¾ÆÆùÅ¹¤ò³«¶È¤·¡¢¼«¤éÀÜµÒ¡£ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤«¤é¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡ÖÁ¥¶¶¤Ë½÷¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Î·Ð±Ä¤ÈÀÜµÒ¤Ç1Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¡ª¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¾®ÁÒÍ³ºÚ¡Ö100¿Í¤ÎÃËÀ¤È¡Ä¡×ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡õÀÐÅÄ½ã°ì¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×È¯¸À¤Î¿¿Áê
´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¡ªÆüËÜ¿Í¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ê¢¨2022Ç¯3·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë
¾®ÁÒÍ³ºÚ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë19ºÐ¤ÇÀìÂ°¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖSOD AWARD 2018¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó23Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´Ú¹ñ¿Í¤À¤½¤¦¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤äAV¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÀ¤Ë³«ÊüÅª¤Ç¡¢±¿Æ°Éô¤ÎÃËÀ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤È¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¸ý¤¬·ø¤¤¿Í¤òÁª¤ó¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¤¤è¤¤¤èAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Î¾¿Æ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿»þ¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤é¤·¤¤(¾Ð)¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¡¢AV¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¡¢»£±Æ°Ê³°¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¨¥Ã¥Á¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯¡¢½Ð±éºîÉÊ¤¬Ìó100ËÜ¤È¤Ê¤ë¾®ÁÒ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Éã¿Æ¤¬KARA¤ä¾¯½÷»þÂå¤Ê¤É¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®ÁÒ¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1Ç¯´Ö´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100¿Í¡ª¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥À¥ë¥È»º¶È¤¬¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÆüËÜ¤ÎAV¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¾®ÁÒ¤ÎYouTube¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¾®ÁÒ¤Ï¡¢YouTubeÇÛ¿®¤ËÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Î»úËë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å ¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥
ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1996Ç¯¡¢2²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ë½÷À¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÁûÆ°»þ¡¢Ê¿Èø¾»¹¸¼çºÅ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·çÀÊ¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿Èø¤«¤é¤ÎÜü¤â¤¢¤ê»²²Ã¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿µ¼Ô¤ò¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸³Ø¤À¤Ã¤Æ²»³Ú¤À¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤¬·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤¬¡¢ÍâÆü¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÀÐÅÄ¤ÏÀ¤´Ö¤«¤éÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢8¼Ò¤¢¤Ã¤¿CM¤¬¥¼¥í¤Ë¡£¹â³Û¤À¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤ÎÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë8Ç¯´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºßÀÐÅÄ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç¾ÆÆùÅ¹¤ò³«¶È¤·¡¢¼«¤éÀÜµÒ¡£ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤«¤é¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡ÖÁ¥¶¶¤Ë½÷¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Î·Ð±Ä¤ÈÀÜµÒ¤Ç1Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£