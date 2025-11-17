¡È¥¿¥â¥ê¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ëー¥à¸ø³«¡É¸«Æ¨¤·¤¿¿Í¤Ø¡£¡ÖNHK ONE¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¡ÖNHK ONE¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡ÖÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î!?¡×Âè3ÃÆ¡Ö¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³Ú¤·¤á¤ë
(C)NHK
11·î15ÆüÌë¤ËNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÎÅª¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡ÖÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î!?¡×Âè3ÃÆ¡Ö¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¿¥â¥ê¤Î¼«Âð¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ëー¥à¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢NHK¤¬10·î1Æü¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNHK ONE¡×¤Î»È¤¤Êý¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®´ü¸Â¤Ï11·î22Æü¸á¸å8»þ48Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ÖÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î!?¡×
(C)NHK
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ËµÚ¤Ü¤¹ºîÍÑ¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¢½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ñ¥ïー¤òÄÉµá¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¯ー¥×¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ëー¥à¤Î¼Ì¿¿¤¬¿ôËç¸ø³«¤µ¤ì¡¢JBL¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¡Ö4350¡×¤ä¥Ä¥¤ー¥¿ー¡¢²»¶Á¥ì¥ó¥º¡¢98%¤¬¥¸¥ã¥º¤À¤È¤¤¤¦4,000Ëç¤Î¥ì¥³ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
NHK ONE¤Î³µÍ×¤È»ëÄ°ÊýË¡
NHK ONE¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢À¤ÂÓ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤Î·ÀÌó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
NHK ONE ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤È·ÀÌó¼êÂ³¤¤Ï¡ÖÍøÍÑ°Õ¸þ¤Î³ÎÇ§¡×¡ÖNHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¡×¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊóÅÐÏ¿(¼õ¿®ÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®)¡×¡Ö¼õ¿®ÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡×¤Î¹ç·×4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£¤Ê¤ª¡¢°ÊÁ°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëNHK¥×¥é¥¹¤Ë¡¢´û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î°Ü¹ÔÊýË¡¤¬´û¤Ë°ÆÆâ¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍøÍÑ°Õ¸þ¤Î³ÎÇ§¡×¤Ï¡¢NHK¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤éÆ±»þÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÌÌ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë²èÌÌ¤ÇÍÑÅÓ(À¤ÂÓ¡¢»ö¶È¡¢³Ø¹»)¤È¡¢ÃÏ°è(ÊüÁ÷¶É)¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡ÖÍøÍÑ°Õ¸þ¤Î³ÎÇ§¡×²èÌÌ¤«¤é¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡×¤È¡¢NHK ONE¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºNHK¼õ¿®ÎÁ¤Î·ÀÌóÄù·ëµÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£NHK ONE¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍøÍÑ³ÎÇ§¤ËÆ±°Õ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ì¥¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤òÂ¥¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖNHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¡×¤Ï¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤À¤±¤ÇÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¡£NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï1À¤ÂÓ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢ºÇÂç5¤Ä¤Þ¤Ç¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥·¥êー¥º¤ä¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ä¡¢Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î·ÑÂ³»ëÄ°¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤ÏID/¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊóÅÐÏ¿(¼õ¿®ÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®)¡×¤Ï¡¢ºîÀ®¤·¤¿NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÉ³¤Å¤±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ·ÀÌó¼Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ÀÌó¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·µ¬¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡¢NHK¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äNHK¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¼õ¿®·ÀÌó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¡¢¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊóÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËNHK¤¬·ÀÌó¾È¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢·ÀÌó¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢NHK ONE¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÈÖÁÈÉ½¡×¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢11·î15Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥Úー¥¸¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÈÖÁÈÉ½¡×¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Úー¥¸¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤ÈºÆÀ¸¤Ç¤¤ë
(C)NHK