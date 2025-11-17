マイクロアドが一時Ｓ高、株主優待制度の導入と２６年９月期３３％営業増益見通しを好感 マイクロアドが一時Ｓ高、株主優待制度の導入と２６年９月期３３％営業増益見通しを好感

マイクロアド<9553.T>が一時ストップ高の５７６円に買われている。前週末１４日の取引終了後に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことを好感した買いが流入している。毎年３月末日及び９月末日時点で８単元（８００株）以上を保有する株主を対象にＡｍａｚｏｎギフトカードやＱＵＯカードＰａｙなどと交換できるデジタルギフト７０００円分（年１万４０００円分）を贈呈する。



また、同時に発表した２６年９月期連結業績予想で、売上高１７４億４４００万円（前期比１１．３％増）、営業利益８億１５００万円（同３３．０％増）、純利益６億６３００万円（同３．４倍）と大幅増益を見込むことも好材料視されている。企業のマーケティング活動を支援するデータプロダクトサービス「ＵＮＩＶＥＲＳＥ」で、新たに他社プラットフォームへのデータ接続が可能になったことで継続的な売り上げの拡大を見込む。



２５年９月期決算は、売上高１５６億７０００万円（前の期比１４．３％増）、営業利益６億１３００万円（同９９．４％増）、純利益１億９５００万円（同３１．０％減）だった。生産性向上施策が想定以上の効果を上げたことで営業利益は大幅増益となったが、投資有価証券評価損及び固定資産除却損の計上で最終利益は大幅減益となった。



