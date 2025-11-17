この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイさんとつるみんさんが、「【プレデター:バッドランド】7年ぶりの劇場公開新作映画が傑作すぎた初見ネタバレ感想」という動画で、『プレデター』シリーズの最新作について初見レビューを展開した。



動画冒頭、つるみんさんは「文句なし傑作。いや、今年ベスト10に入れますね」ときっぱり断言。普段、なかなか満点を出さないつるみんさんも「本当にこれね、めちゃくちゃよくできてました」と高く評価した。一方サイさんも「俺も文句なし。なんなら今年ベスト3に入るぐらい」と述べた上で「最初、予告でプレデターが喋りすぎかなっていう危惧をしてた」が、映画を観てみると「今回はプレデターのパーソナルな部分、バックグラウンドも丁寧に描かれていて心掴まれた」と変化を明かしている。



本作では、これまでにないスタイルで“最弱”のプレデターが主人公となり、未知の星を舞台に数々の強敵と対峙していく。ふたりは、「最初にあの星に降り立った瞬間、ワクワク感と冒険感がすごい」「今作のプレデターは、表情が豊かでドラマ面でも強烈」と感想を述べ、VFXによる表情の豊かさ、新キャラクター・ティアや不思議な生物、バドらとの掛け合いを「三人の旅をずっと俺は眺めてたい」と絶賛した。



ドラマと映像美の“両立”も見どころとして強調。「前半で登場した未知の生物や植物が後半のバトルに活かされる展開は激アツ」とし、主人公が「頭を使って環境を最大限に活かして戦うスタイルはプレデターシリーズ１作目のシュワルツェネッガーを思い出させた」と、往年のファンにも刺さる要素を挙げた。



さらに、「夜のアクションシーンでも何をやってるか極めて見やすい。AVP2のような“見づらさ”は一切なく大満足」と、その“見やすさ”にも太鼓判。物語のラストについても「仲間の三人が旅立っていくグッとくる展開。負け組たちの下剋上ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー感も」と熱弁した。



「ドラマと映像、両方で妥協しない近年まれに見る作品。終わってほしくなかった」「もちろん文句なし満点！」と、動画を締めくくった。