この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイさんとつるみんさんが、「【プレデター:バッドランド】7年ぶりの劇場公開新作映画が傑作すぎた初見ネタバレ感想」という動画で、『プレデター』シリーズの最新作について初見レビューを展開した。

動画冒頭、つるみんさんは「文句なし傑作。いや、今年ベスト10に入れますね」ときっぱり断言。普段、なかなか満点を出さないつるみんさんも「本当にこれね、めちゃくちゃよくできてました」と高く評価した。一方サイさんも「俺も文句なし。なんなら今年ベスト3に入るぐらい」と述べた上で「最初、予告でプレデターが喋りすぎかなっていう危惧をしてた」が、映画を観てみると「今回はプレデターのパーソナルな部分、バックグラウンドも丁寧に描かれていて心掴まれた」と変化を明かしている。

本作では、これまでにないスタイルで“最弱”のプレデターが主人公となり、未知の星を舞台に数々の強敵と対峙していく。ふたりは、「最初にあの星に降り立った瞬間、ワクワク感と冒険感がすごい」「今作のプレデターは、表情が豊かでドラマ面でも強烈」と感想を述べ、VFXによる表情の豊かさ、新キャラクター・ティアや不思議な生物、バドらとの掛け合いを「三人の旅をずっと俺は眺めてたい」と絶賛した。

ドラマと映像美の“両立”も見どころとして強調。「前半で登場した未知の生物や植物が後半のバトルに活かされる展開は激アツ」とし、主人公が「頭を使って環境を最大限に活かして戦うスタイルはプレデターシリーズ１作目のシュワルツェネッガーを思い出させた」と、往年のファンにも刺さる要素を挙げた。

さらに、「夜のアクションシーンでも何をやってるか極めて見やすい。AVP2のような“見づらさ”は一切なく大満足」と、その“見やすさ”にも太鼓判。物語のラストについても「仲間の三人が旅立っていくグッとくる展開。負け組たちの下剋上ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー感も」と熱弁した。

「ドラマと映像、両方で妥協しない近年まれに見る作品。終わってほしくなかった」「もちろん文句なし満点！」と、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:03

IMAXで観る価値あり！『プレデター新作』は文句なしの傑作
05:15

ワクワク感と冒険心を刺激する異星開拓のテンポと成長
10:54

続編を期待させる！満点評価でも気になるアラ探し

関連記事

映画系YouTuber サイ＆つるみん「ストレンジャーシングス」過去4シーズンのあらすじ・登場人物徹底解説

映画系YouTuber サイ＆つるみん「ストレンジャーシングス」過去4シーズンのあらすじ・登場人物徹底解説

 映画系Youtuber・サイ「王道と現代的テンポの融合が刺さる」NETFLIX『イクサガミ』を熱烈評価

映画系Youtuber・サイ「王道と現代的テンポの融合が刺さる」NETFLIX『イクサガミ』を熱烈評価

 映画系Youtuberつるみんが語る映画″爆弾″「佐藤二郎の怪演がすべてを支配する！」

映画系Youtuberつるみんが語る映画″爆弾″「佐藤二郎の怪演がすべてを支配する！」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

サイ-SYK CHANNEL-_icon

サイ-SYK CHANNEL-

YouTube チャンネル登録者数 7.12万人 973 本の動画
2人組。様々な映画の感想、小ネタ、考察、裏話をいち早く提供し、映画が数倍楽しめるようになるチャンネルです！
youtube.com/channel/UC753llT6HLQ5QUR-hK6cuAw YouTube