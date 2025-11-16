¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¤¢¤Î¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬¸º¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡É½Î©¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»¡¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¼«¸Ê¼çÄ¥
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¼«Ê¬¤ò»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤äÎ¯¤áÂ©¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¡ÖÉÔËþ¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍ¾·×¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¶õµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Á°¿¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¼«Éé¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¼±¤¬ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤À¤±°Î¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¼þ°Ï¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë½çÈÖ¡×¤òÌµ»ë¤¹¤ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Öµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¡×¤¬¶ËÃ¼¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿·»²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½é¤«¤éÃ¯¤«¤È¤À¤±¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤Ã¤Ý¤¯¤Æ·ù¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¢¸ý¡×¤Ç¤Î¶¦´¶
¡ÖÂ¾¿Í¤Î±¢¸ý¤Ç¶¦´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¡£¤³¤ì¤ÏºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÆ±Î½¤Î¥ß¥¹¤äÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÁê¼ê¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õµ¤¤Ï³Î¼Â¤ËÂù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤¬¼¡¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Éº¤¤»Ï¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢°ì¸«¡ÖÏÀÍýÅª¤ÇÅª³Î¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¿Í¤ò°à½Ì¤µ¤»¡¢¾ì¤Î¼«Í³ÅÙ¤ä¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤àÎÏ¡×
¡¡¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸¬µõ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ê¹¤Ìò¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¼þ°Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¶¨Ä´À¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¿Í¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£