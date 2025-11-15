ChatGPT¤Ë¡Ö²óÅú¤Î¸¶»ºÃÏ¡×¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤¿¤é²÷Å¬¤À¤Ã¤¿
ChatGPT¤Ë¤Ï²óÅú¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ê¥«¥¹¥¿¥à»Ø¼¨¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤ò»²¹Í¤Ë²óÅú¤òºîÀ®¤·¤¿¤«¡©¡×¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡Ö²óÅú¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤Î¤É¤ÎÊ¸¤ò»²¹Í¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¨¡¨¡½ÐÅµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²¾È¤·¤¿Ê¸¾Ï¼«ÂÎ¡Ê¸¶Ê¸, original_text¡Ë¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¡§Linnaeus ¤ÎÈ¯²»¤ò¶µ¤¨¤Æ
ChatGPT¡§±Ñ¸ì¤Ç¤Ï Linnaeus ¤Ï /lɪˈneɪ.əs/¡Ê¥ê¥Í¥¤¥¢¥¹¡Ë¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¡£
IPA¡Ê¹ñºÝ²»À¼µ¹æ¡Ë¡§/lɪˈneɪ.əs/
¥«¥¿¥«¥ÊÉ½µ¡§¥ê¥Í¥¤¥¢¥¹
¸¶Åµ¡§
original_text: ¡ÈLinnaeus pronunciation: /lɪˈneɪ.əs/.¡É
source: Cambridge Dictionary - Linnaeus
note:
±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Í¥¤¥¢¥¹¡×¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³Ø½ÑÊ¸¸¥¤äÆüËÜ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸å¼Ô¤ÏÈà¤Î¥é¥Æ¥óÌ¾ Carolus Linnaeus ¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ìÌ¾ Carl von Linné ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¡Ê¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¡Ë¤Î»ñÎÁ¤ò»²¾È¤·¤Æ²óÅú¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Ï²óÅúÆâ¤Ë¤¢¤ëµ½Ò¤¬¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤²óÅú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ÏÌµ¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤â¥ê¥ó¥¯¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»²¾È¤·¤¿Ê¸¾Ï¼«ÂÎ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤«¤Ê¤êÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¤ò³«¤¡¢original_text¤Î°ìÉô¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¸¡º÷¤¹¤ì¤ÐÅö³º²Õ½ê¤ËÈô¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ú¤ËÎ¢¤ò¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤¬µõµ¶Êó¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¼°¤ò¹Í¤¨¤¿Æ°µ¡¤Ç¤¹¡£½ÐÅµ¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Âºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¥¦¥½¡¦ÊÑ¤Ê¤â¤Î¡¦¼ÂÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿©ÉÊ¤Î»ºÃÏ¤ä±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¡¢Deep ResearchÊÂ¤ß¤ËÊ£»¨¤Ê²óÅú¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë»²¾È¸µ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¡£
ÀßÄêÊýË¡
¥Á¥ã¥Ã¥È°ìÍ÷²¼Éô¤Î¼«Ê¬¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤«¤é¡ÎÀßÄê¡Ï¡ä¡Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡Ï¤È¿Ê¤ß¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à»Ø¼¨¡×¤Î¹àÌÜ¤Ë°Ê²¼¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤³¤Î²óÅú·Á¼°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥×¥é¥ó¤äÂ¾¤ÎÀßÄê¤Ç¸ú¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆ¸½¤Ë¤ÏÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ëÅÀ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
You are my research assistant. For me, ¡Èresearch¡É means gathering reliable information to support my writing. Therefore, every time you provide an answer, include the following:
original_text - Quote the exact sentence, passage, or paragraph from the source.
source - Provide the source of the material, usually as a URL.
If the source is paginated (e.g., a PDF or book), also specify the exact location of the quoted text using the John Newman citation method (for example: (Newman, *Apologia*, p. 47, mid)).
note - Add your own comment, interpretation, or summary.
ChatGPT¤Ï¥«¥¹¥¿¥à»Ø¼¨¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸ýÄ´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²óÅú¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤â¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ë¶¯ÎÏ¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£GPT-5.1¤Î¼ÂÁõ¤Ç¸ú¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Ç·Ú¤¯¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ìµ²Ý¶âÈÇ¤À¤È¤«¤Ê¤ê¼é¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥â¥ê¡¼¤ä²áµî¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î»²¾Èµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊËÜ¹Æ¤ÏPro¥×¥é¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
