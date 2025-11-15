【日本代表の採点＆寸評】アフリカの強豪に快勝！ デュエルで驚異的だったMFや相手エースを封じた34歳DFら３人に７点台の高評価！ MOMは得点者の南野や堂安ではなく…
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
2025年最後の代表活動となる11月シリーズ。森保一監督が率いる日本代表は、14日に豊田スタジアムでアフリカの強豪ガーナ代表と対戦。２−０で快勝した。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「ワールドカップに向けて良い準備になった」とコメント。「良い守備があって、良い攻撃にというところを、選手たちが結果を出してくれた」と評価した。
▼日本代表のチーム採点「6.5」
３−２で歴史的初勝利を飾った10月のブラジル戦からの先発の入れ替えは２人のみ。怪我で辞退となった鈴木彩艶に代わってGKに早川友基を起用し、別メニュー調整が続いていた鎌田大地に代えてボランチに田中碧を送り出した。
序盤は落ち着いた入りとなったなか、佐野海舟のボール奪取と久保建英の攻撃のスイッチを入れるパスから徐々に流れを掴むと、16分にその２人が絡んだ攻撃から南野拓実が先制点を奪取。その後も危なげない試合運びを進めたなか、60分に久保のパスを受けた堂安律がニアサイドを射抜く圧巻のシュートを決め、追加点を挙げる。
その後は、21歳の北野颯太と20歳の後藤啓介をデビューさせる余裕も見せつつ、最後まで隙を与えずに試合を締めた。
最高点は、デュエルで驚異的な強さを発揮したボランチの佐野、３バックの中央で相手のエース、アントワーヌ・セメニョを“完封”した34歳の谷口彰悟、相手の守備陣をかき回し、先制点を挙げた南野の７点。マン・オブ・ザ・マッチには、スコアラーの南野や堂安ではなく、球際の勝負で何度も勝利した佐野を選出した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
※MAN OF THE MATCH＝取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。
※採点は10点満点で「６」を及第点とし、「0.5」刻みで評価。
