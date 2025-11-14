フライパン1つで完結！新感覚の「焼かないグラタン」で時間＆手間をカット

トースター不要！焼かないグラタンで時間短縮

秋になったと思ったら、すぐに冬の足音が…！すっかり寒くなって、グラタンがおいしい季節になりました。あったかいグラタンを食べて、身も心も温まりましょう。

…といっても、グラタンって作るのがそんなに簡単ではないんですよね。マカロニを茹でたり、具材を炒めたり、ホワイトソースを作ったり。ようやくできたと思ったら、最後にトースターやオーブンで出来上がりを待つ。どうにか時間を短縮できないものかと一度は思ったことがあると思います。

そこで、少しでもその時間を短縮すべく、最後の工程「焼く」をカットした、新感覚の「焼かないグラタン」をご紹介します。

焼かなくてもおいしい！

今回紹介する「焼かないグラタン」は、フライパン1つで調理が完結するので洗い物が少なくなるメリットも。時間を短くすることで、電気代の節約にもなり、いいことずくめです。

シンプルなレシピ

なすのグラタン

じゃがいもと鮭のグラタン

寒い日に食べる“あつあつ＆ホクホク”のグラタンは格別。冷えた体がポカポカと温まります。これからの季節、ぜひお試しください。