今季のア・リーグ最優秀選手賞（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれた。2年連続3度目の受賞で、1位票17、2位票13の355ポイントを獲得した。

マリナーズのカル・ローリー捕手は1位票13、2位票17の335ポイントで、20ポイント差の2位だった。接戦となったが、この結果に納得のいかないマリナーズファンが怒りの声をあげている。

■最強捕手が僅差で敗れる

60本塁打、125打点で打撃タイトル2冠に輝いたローリー。捕手としての、そしてスイッチヒッターとしての本塁打記録を塗り替え、まさに歴史的なシーズンを過ごした。一方のジャッジは打率.331、53本塁打、114打点、OPS1.144をマークし、自身初の首位打者に輝いた。

甲乙つけがたい成績だったが、軍配は僅差でジャッジに。しかし、この結果に納得のいかないマリナーズファンは怒り、SNS上では「ローリーこそがMVPにふさわしい」というコメントであふれた。

米メディア『CLUTCH POINTS』が不満の声を特集しており、あるファンは「はっきり言って、ジャッジがMVPを受賞したなんてバカな話だ。ローリーは世界中が見ている前で、明らかに賞を奪われたんだ」と激怒した。

■東海岸の記者に不満

さらに、別のユーザーは「これはダメだ。東海岸の記者たちが、攻撃面でしかインパクトを残せないジャッジに賞を渡したんだ。カルは奪われたんだよ。本来受賞すべき選手が受賞できず、東海岸の看板スターのせいで、賞を手に入れることができなかった。MLBの歴史の中で悲しい1日となった」と記した。

そのほか、「カルはMVPを完全に奪われた。ちゃんと試合を見ている人間に投票させるべきだ。“最高の攻撃選手”に与える賞なら、ジャッジでも問題ないだろう。でもマリナーズはカルなしでは空っぽのチームになる。間違いなくMVPだ」という指摘も。捕手という負担の大きいポジションをこなしつつ、チームリーダーとしての役割も果たしたローリーを推した。

また、不満の声はメディア側からも飛び出しており、米紙『USA TODAY』のマイケル・シュワブ記者は「ローリーがMVPを受賞すべきだった」と言い切った。