DJI JAPANは、新型ドローン「DJI Neo 2」を発表した。同時に発売されており、価格は3万8390円～。

「DJI Neo 2」は、重量151gと、DJI製ドローンの中で最も軽量かつコンパクトなモデル。全方向単眼ビジョンシステムに加え、前向きLiDARと下方赤外線検知システムを組み合わせ、全方向の障害物検知に対応、安全性を高めた。一体型のプロペラガードも備える。

ジェスチャーなどでも操作可

操作面では、ジェスチャー操作や手のひらでの離着陸、音声操作に対応。送信機を使わずにドローンをコントロールできる。

機体正面左側には小型ディスプレイを搭載し、選択中の撮影モードを分かりやすく表示する。

カメラ関連

12MPの1/2インチCMOSカメラと2軸ジンバルを搭載する。4Kスローモーション（最大100fps）や2.7Kでの縦向きの動画を撮影できる。

また、撮影機能として、新たに「SelfieShot」機能を搭載。タップ操作でウエストアップ、全身、遠景ビューを切り替え、ハンズフリーでの撮影をサポートする。

「ActiveTrack」機能は、ランニングやサイクリング中でも最大12m/sの速度で、8方向のトラッキングに対応する。

「ドリーズーム」や「クイックショット」、「マスターショット」といったインテリジェント撮影モードも利用できる。

主な仕様

インテリジェント撮影モードの概要 ドリーズーム ヒッチコック効果に対応しており、SNS向けの魅力的な映像を簡単に作成できます。 クイックショット DJI独自のクイックショットには、ドローニー、サークル、ロケット、スポットライト、ヘリックス、ブーメランが含まれており、サイクリングやスケートボードなど、さまざまなアクティビティの魅力的なフォローショットを手軽に撮影できます。 マスターショット 創造的なカメラワークで多彩なショットを自動撮影します。その後、音楽付きでスマートに編集して高品質な動画を生成します。

飛行時間は最長19分で、耐風性能はレベル5。49GBの内蔵ストレージを備え、Wi-Fi経由でスマートフォンに最大80MB/sで映像を転送できる。DJI RC-N3送信機との接続にも対応し、日本国内で最大6kmの映像を伝送できる。

モーションコントローラーとゴーグルを組み合わせたFPV（一人称視点）飛行も楽しめる。

価格は「DJI Neo 2（機体単体）」が3万8390円、「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ（機体単体）」が5万1700円、「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ」が6万6660円、「DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ」が9万1740円。

主な仕様 重量 151g センサー 12MP 1/2インチCMOS 絞り f/2.2 ジンバル 2軸 動画 4K（最大100fps）、2.7K縦向き 安全機能 全方向障害物検知（単眼ビジョン＋LiDAR＋赤外線） 操作 ジェスチャー、音声、手のひら離着陸 トラッキング ActiveTrack（最大12m/s、8方向） 飛行時間 最長19分 耐風性能 レベル5 内蔵ストレージ 49GB 映像伝送（最大） 6km（日本、RC-N3使用時） Wi-Fi転送（最大） 80MB/s