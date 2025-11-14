Google DeepMind¤¬3D¥²¡¼¥à¤ò¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖSIMA 2¡×¤òÈ¯É½
Google DeepMind¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ç»Ø¼¨²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥ï¡¼¥ë¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È(SIMA)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯11·î13Æü¡¢Google DeepMind¤ÏSIMA¤ÎÈ¯Å¸ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Gemini¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç3D¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê»Ø¼¨¤ÎÍý²òÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤¿¡ÖSIMA 2¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://deepmind.google/blog/sima-2-an-agent-that-plays-reasons-and-learns-with-you-in-virtual-3d-worlds/
SIMA 2 is our most capable AI agent for virtual 3D worlds. ????????
Powered by Gemini, it goes beyond following basic instructions to think, understand, and take actions in interactive environments - meaning you can talk to it through text, voice, or even images. Here¡Çs how ???? pic.twitter.com/DuVWGJXW7W— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 13, 2025
SIMA¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤ê¿Í´Ö¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿AI¤Ç¤¹¡£Google¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼»á¤Ï¡ÖSIMA¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê°Î¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ò³Ø½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Ç¤â¤Ã¤ÈÌò¤ËÎ©¤ÄAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿SIMA¤Ç¤Ï¡¢9ËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò³Ø½¬¤µ¤»¡¢Ã±½ã¤Ê¥¿¥¹¥¯Ìó600¼ïÎà¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈGoogle DeepMind¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖGoat Simulator 3¡×¤ä¡ÖNo Man¡Çs Sky¡×¤Ê¤É9¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëAI¡ÖSIMA¡×¤òGoogle¤¬È¯É½ - GIGAZINE
SIMA¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥²¡¼¥à¤À¤±¤òÀìÌç¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤è¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÌ¤Î¥²¡¼¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊý¤¬67¡ó¤â¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÈÆÍÑ(¤Ï¤ó¤è¤¦)Åª¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤ÊAI¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤¬SIMA 2¤Ç¤¹¡£
SIMA 2¤ÏGemini¥â¥Ç¥ë¤Î¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±½ã¤ÊÌ¿Îá¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÊÌÜÉ¸¤òÍý²ò¤·¡¢´Ä¶¤ò¹Í»¡¤·¤ÆÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥²¡¼¥à´Ä¶¤Ç¤â¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½éÂåSIMA¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¡×¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢º¸¤¬SIMA¡¢±¦¤¬SIMA 2¤ËMinecraft¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤»¡¢¡Ö¾å¡¢¾¯¤·º¸¤È¿Ê¤ó¤Ç¾®¤µ¤ÊÆ¶·¢¤Ø¹Ô¤¡¢ÀÐÃº¤òºÎ·¡¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
SIMA 2¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆ¶·¢¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤ÆÀÐÃº¤òÈ¯¸«¡¢ºÎ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SIMA¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤º¸¤ËÆ°¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢Æ¶·¢¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢SIMA¤Ï31¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢SIMA 2¤Ç¤Ï65¡ó¤ÈÇÜ°Ê¾å¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬75¡óÄøÅÙ¤Î¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤¬¥²¡¼¥à¤¹¤ëºÝ¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°Ê²¼¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë´Ä¶¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¥¿¥¹¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·Ï¥²¡¼¥à¤Î¡ÖASKA¡×¤Ç¤ÏSIMA¤ÏÌó3¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬SIMA 2¤Ç¤ÏÌó15¡ó¤Þ¤Ç¸þ¾å¡¢Minecraft¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖMineDojo¡×¤Ç¤ÏÌó1¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ìó13¡ó¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SIMA 2¤Ï¡¢¸À¸ì¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¤Î¿Í´Ö¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤È¡¢Gemini¤¬À¸À®¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢SIMA 2¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢SIMA¤Ï»Ø¼¨¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½¾¤¦¤³¤È¤Î¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SIMA 2¤ÏÃ±¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÏÀ¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SIMA 2¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³¨Ê¸»ú¤À¤±¤Î»Ø¼¨¤âÀµ¤·¤¯²ò¼á¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËGoogle DeepMind¤Ï¡¢SIMA 2¤ÎÈÆÍÑÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²¾ÁÛÀ¤³¦¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¥â¥Ç¥ë¡ÖGenie 3¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤¯À¸À®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òSIMA 2¤Ë¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥ê¥°¥ê°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê²¾ÁÛÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤»¤ëAI¡ÖGenie 3¡×¤òGoogle¤¬È¯É½¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â - GIGAZINE
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢SIMA 2¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤3DÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
SIMA 2¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¼«¸Ê²þÁ±Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ï¿Í´Ö¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³Ø½¬¤·¤¿¸å¡¢¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼«¸Ê¼çÆ³·¿¤Î¥×¥ì¥¤¤Î¤ß¤Ç³Ø½¬¤·¡¢¿Í´Ö¤¬À¸À®¤·¤¿ÄÉ²Ã¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢SIMA 2¼«¿È¤Î·Ð¸³¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼¡¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Google DeepMind¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸À®À¤³¦¤ÇÈÆÍÑ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ºÇ¾®¸Â¤Î¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤Ç³Ø½¬¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½(AGI)¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤äAI¤Î¶ñ¸½²½Á´ÈÌ¤Î¾Íè¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
