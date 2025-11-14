大谷翔平が3年連続4度目のMVPに満票選出！投打二刀流復活イヤー…4度目受賞は現役最多・歴代単独2位

MLBナショナルリーグの2024年最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、3年連続4度目のMVPに選出された。

MVPは全米野球記者協会（BBWAA）の投票によって決まる。2021年、23、24年に次ぐ4度目の満票での選出は史上初。4度のMVPはマイク・トラウト（エンゼルス）を抜いて現役最多、歴代でも7度受賞のバリー・ボンズに次ぐ単独2位となった。

23年9月に右肘の手術を受けた大谷は、24年は投手としてはリハビリ期間で打者に専任したが、25年6月に投手復帰。

レギュラーシーズン、打者としては打率.282、自己最多でリーグ2位の55本塁打、両リーグ最多の146得点をマーク。投手としては14試合に登板して1勝1敗ながら、防御率2.87、47イニングで62奪三振、奪三振率11.87と、鮮烈な活躍でドジャースの地区優勝に大きく貢献している。

ドジャースはポストシーズン、ワイルドカードシリーズでレッズ、地区シリーズでフィリーズを下し、ナ・リーグ優勝決定シリーズではブルワーズを撃破。ワールドシリーズではトロント・ブルージェイズを4勝3敗で下し、チームは初の2年連続（9度目）、大谷自身も2度目となるワールドチャンピオンに輝いた。